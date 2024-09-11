自由開講》談阿共為面子造假說謊讓中國1.38億「留守兒童」、「流動兒童」陷入困境

◎張天泰

近日，中國中共出台了一個針對流動兒童的關愛保護行動方案。中國政府印發「加強流動兒童關愛保護行動方案」，首度將流動兒童納入國家的關愛保護行動。

根據2020年的調查數據顯示，受人口流動影響的兒童總計1.38億人，佔中國兒童總數的46.4%，相當於每兩位兒童就有一位是流動兒童或留守兒童，其中，流動兒童多達7,109 萬人，留守兒童6,693 萬人。

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一直以來，中國農民工離家背井討生活，留守兒童和流動兒童被歧視半個世紀，此次中國終於意識到此社會與教育議題的問題嚴重性。而所謂留守兒童，是指父母常年在外打工的農村兒童，他們被留在老家，多數和爺爺奶奶或其他直系親屬一起生活。留守兒童政策議題，為筆者當時願意不顧風險，孤身前去中國偏鄉，擔任三年大學教師的重要原因，在中國，我曾行動關心當地出身弱勢族群的大學生、大山孩子和留守兒童，提出「大學生兩年服務學習行動課程對留守兒童教育效果研究」，研究關鍵字為留守兒童、大學生支教制度、兩年服務學習課程，目標是用兩年服務學習課程培訓大學生支教老師，去介入化解留守孩子的教育與社會議題，嘗試使用修正過大學生支教制度，運用兩年服務學習課程來培訓中國大學生，讓留守孩子健康平安長大，在中國擔任大學老師的過程，也協助指導大學生通過馬雲鄉村教師計畫的相關事宜。

所謂留守兒童，是指父母常年在外打工的農村兒童，他們被留在老家，多數和爺爺奶奶或其他直系親屬一起生活。圖為示意圖，人物與本文無關。（歐新社）

而中國留守兒童問題依然嚴重，當時和中國在地老師討論留守兒童的政策議題，提出目前中國仍有六千多萬個留守孩子問題尚未解決，但中共黨員、在地的中共大學資深教師卻在筆者面前說，黨說已經沒有留守兒童問題了，黨說什麼就是什麼，留守兒童就這樣被阿共「清零」，至今上述中共資深老師說這些話的嘴臉，其令人嘔吐噁心感，竟然至今猶存！

已有學者對2005-2018年間，針對留守兒童心理相關的文獻進行梳理，也對留守兒童犯罪的客觀原因（家庭、學校和社會）和主觀原因（兒童自身）來闡述的留守兒童犯罪這個問題來進行探究，留守兒童在學業成績方面的表現與非留守兒童差異不大，他們較為突出的是心理健康問題，且周圍人常對他們心存芥蒂．而近年來發生了一系列留守兒童不良社會事件，留守兒童的心理健康問題已成為人們關注的焦點，故近年判決生效的未成年人罪案按年上升13%，當中留守兒童的犯罪率約為未成年人犯罪的70%，相關公安系統對未成年人盜竊、搶劫類犯罪案件（２００３－２００５年）統計顯示，留守兒童犯罪的比例非常之大。有教育心理學者發現留守兒童在人際關係及自信心等方面遠弱於普通兒童，同時發現有留守經歷者出現心理問題的概率高於無留守經歷者，出現心理問題者（包括輕度及其以上）占３１．０％，承上，留守兒童問題已引發中國教育與社會的連鎖負面效應。

「流動兒童」議題也是如此，因留守兒童和流動兒童為中國社會的一大隱憂，這些孩子在缺乏照顧及家庭教育下，形成各種人格或心理缺陷，成年後更可能隨父母腳步，繼續被社會邊緣化，引發各種社會問題。

在政策制度面上，美國喬治亞州立大學兒童發展護理學榮譽退休教授凱莉（Susan Kelley）也對中國政府「加強流動兒童關愛保護行動方案」提出質疑，這些福利與支持能否落實到孩子及他們的照護者？尤其是留守農村的兒童，能否為他們提供交通等切實可行的保障，以確保他們去得到提供服務的地方？

現在中國中共「加強流動兒童關愛保護行動方案」政策，這個新文件是一個國務院行政部門的政策，本身只是政府的一個行政行為，它並沒有形成法律。且阿共如果沒有改正造假說謊惡習，也致使其政策的可執行性和可預見性變低，更何況現在中國經濟困難，朝令夕改的問題會更容易發生。

最後，阿共啊！這次不要再為了黨虛假面子，合理化造假說謊惡習導致政策失敗，用政策好好幫助到這些弱勢受苦的1.38億人「留守兒童」、「流動兒童」，救這些無辜的孩子也救中國自己！

（作者為教育博士、政治工作者）

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