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一個律師的筆記本》醜態百出的陳智菡／讓人見識形式化的草式思維！

　　
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/09/11 11:50

◎陳怡凱

說起來，把攻擊矛頭指向兒童醫院這一點，頗能說明「草式思維」的特色。

該醫院容積率的合法性業經法院肯認（最高行政法院111年度上字第372號判決參照），一般人不見得會知道。然而，即使不知道這種細節，一般人憑著常識，大概也會意識到「照顧兒童醫療需求的醫院」跟「財團為了營利目的而擬興建的商用大樓」不太一樣，不能混為一談。

但是草式思維不是這樣！

草式思維的一大特色，就是非常單調、扁平、形式化；既沒有背景脈絡，也缺乏整體性的價值關懷。既然草教教主有關容積率提升的決策被批評，他們的反應，就是機械性地找容積率提升的建物來打，完全意識不到不同案子的屬性有差別，只要這個建物的決策是對立陣營經手的就好。

民眾黨發言人陳智菡（左）近日公開質疑新竹馬偕兒童醫院容積率案，被外界認為是企圖救主（柯文哲），拿前新竹市長林智堅的政績「圍魏救趙」！新竹地檢署今早公開發聲明「背書」，早已「查無弊端」。（報社合成／資料照）民眾黨發言人陳智菡（左）近日公開質疑新竹馬偕兒童醫院容積率案，被外界認為是企圖救主（柯文哲），拿前新竹市長林智堅的政績「圍魏救趙」！新竹地檢署今早公開發聲明「背書」，早已「查無弊端」。（報社合成／資料照）

這種反應，其實很像做得不好的AI，因為缺乏綜合性價值判斷的能力，所以會針對問題丟出一些讓人失笑的回應，無法避免一般人單憑直覺就會自動避免的錯誤。如果有人提醒他們兩個案子的情形不太一樣，他們大概還會反詰說都是容積率提升、有什麼不一樣？然後繼續跟人家抬槓，甚至不是演的，而是真的意識不到情況不一樣。

實際上，沒有辦法意識到「不一樣」，就已經是有問題了。這說明了判斷能力有根本性的欠缺，乃至於無法憑著常識跟基本價值，在社會行為上作出適切的回應。

進一步來說，即使只看數字，該醫院的容積率調整（提高為450%）也還是比涉案建物（提高為840%）低得太多。照理說，即使有心為教主辯護，也不該只因為都有容積率調高，就把兩個案子拿來一起比較。作這樣的比較，只是更顯得教主好像真的有大放送而已。如果轉向批評兒童醫院的容積率調得不夠高、可見前市長沒有充分重視小朋友的醫療需求云云，博得的認同也許還會多一點點。

也許啦，如果真的有人會認同這種論調的話。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：形式化的草式思維

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