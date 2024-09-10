晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》變色龍的代價：錢的意義

從墨綠變成深藍、湛紅，然後又想要變回墨綠，變色龍本來很順利在之間遊走，得到最大的好處，可惜現在恐怕變色的功能已經不如以往。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/09/10 21:30

◎李忠憲

陳佩琪送這兩本書給柯文哲，《台灣人400年史》、《百年追求：臺灣民主運動的故事》

 柯文哲被羈押的隔天，陳佩琪到台北看守所送兩本書給柯。（中央社）柯文哲被羈押的隔天，陳佩琪到台北看守所送兩本書給柯。（中央社）  

從墨綠變成深藍、湛紅，然後又想要變回墨綠，變色龍本來很順利在之間遊走，得到最大的好處，可惜現在恐怕變色的功能已經不如以往。

台派的前輩很熱情，紐約時代廣場為台灣廣告的看板要多少錢？很短的時間之內就募集到這些錢。他們捐錢的時候不會想說要拿什麼收據來報稅，有一些也是亂槍打鳥，只要他們認為這是可以幫助台灣的，很慷慨就把錢給出去。

枱面上的政治人物有不少一開始就這樣拿到錢，這是附帶的好處，也是副作用，能夠經得起考驗的恐怕不多。

我認識少數幾個中學成績很好、學業頂尖的朋友，對金錢錙銖必較的情況，真的很令我難以想像，我猜是不是以前覺得考試成績1分、2分很重要就養成的那種習慣，對一塊、兩塊也很在乎，什麼都要最佳化。

人這種動物是真的很奇怪，對金錢和物質的慾望，慾望可以滿足則感到空虛，慾望不能滿足則感到痛苦，而金錢的慾望往往與數量的大小還有結交的朋友互相比較有關。

有幾萬塊以後、就要幾十萬、然後百萬、千萬、上億等等一路下去。

我在手頭只有幾萬塊的時候，決定去德國唸書，也在那個時候會買一張3000台幣音樂劇的票。我很早就獨立自主，家裡沒有給我什麼錢，有次跟我大學的朋友講，我希望我的人生能夠收支平衡，就是自己賺多少錢，最後能夠通通花光光。這個朋友從家裡繼承了很多錢，他問我說那像他這樣要怎麼辦？我開玩笑跟他說：你運氣實在比我不好。

我覺得一個人出去旅行很重要，如果有能力的話，替自己每年都安排一次到陌生的地方單獨去旅行。

人生許多簡單的道理，有時候在這樣這時間裡面會豁然開朗：錢夠用就好不要太多；錢要拿來買經驗，而不是買資產；要有足夠的錢才能有一定的生活條件，但錢買不到幸福。

自由很重要的條件之一，不要被錢控制自己，社會地位是另外一個問題！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰變色龍的代價：錢的意義

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書