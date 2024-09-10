李忠憲的思考》變色龍的代價：錢的意義

從墨綠變成深藍、湛紅，然後又想要變回墨綠，變色龍本來很順利在之間遊走，得到最大的好處，可惜現在恐怕變色的功能已經不如以往。

◎李忠憲

陳佩琪送這兩本書給柯文哲，《台灣人400年史》、《百年追求：臺灣民主運動的故事》

柯文哲被羈押的隔天，陳佩琪到台北看守所送兩本書給柯。（中央社）

從墨綠變成深藍、湛紅，然後又想要變回墨綠，變色龍本來很順利在之間遊走，得到最大的好處，可惜現在恐怕變色的功能已經不如以往。

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台派的前輩很熱情，紐約時代廣場為台灣廣告的看板要多少錢？很短的時間之內就募集到這些錢。他們捐錢的時候不會想說要拿什麼收據來報稅，有一些也是亂槍打鳥，只要他們認為這是可以幫助台灣的，很慷慨就把錢給出去。

枱面上的政治人物有不少一開始就這樣拿到錢，這是附帶的好處，也是副作用，能夠經得起考驗的恐怕不多。

我認識少數幾個中學成績很好、學業頂尖的朋友，對金錢錙銖必較的情況，真的很令我難以想像，我猜是不是以前覺得考試成績1分、2分很重要就養成的那種習慣，對一塊、兩塊也很在乎，什麼都要最佳化。

人這種動物是真的很奇怪，對金錢和物質的慾望，慾望可以滿足則感到空虛，慾望不能滿足則感到痛苦，而金錢的慾望往往與數量的大小還有結交的朋友互相比較有關。

有幾萬塊以後、就要幾十萬、然後百萬、千萬、上億等等一路下去。

我在手頭只有幾萬塊的時候，決定去德國唸書，也在那個時候會買一張3000台幣音樂劇的票。我很早就獨立自主，家裡沒有給我什麼錢，有次跟我大學的朋友講，我希望我的人生能夠收支平衡，就是自己賺多少錢，最後能夠通通花光光。這個朋友從家裡繼承了很多錢，他問我說那像他這樣要怎麼辦？我開玩笑跟他說：你運氣實在比我不好。

我覺得一個人出去旅行很重要，如果有能力的話，替自己每年都安排一次到陌生的地方單獨去旅行。

人生許多簡單的道理，有時候在這樣這時間裡面會豁然開朗：錢夠用就好不要太多；錢要拿來買經驗，而不是買資產；要有足夠的錢才能有一定的生活條件，但錢買不到幸福。

自由很重要的條件之一，不要被錢控制自己，社會地位是另外一個問題！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰變色龍的代價：錢的意義

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