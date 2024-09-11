自由開講》美國眾議院立「法」嚇阻中國侵台！

◎張亞柔

2024年9月9日，美國眾議院以壓倒性票數通過《2023年台灣衝突威懾法案》（Taiwan Conflict Deterrence Act of 2023），此法案的核心內容是針對中國共產黨高層官員及其家屬實施金融制裁，目的是阻止中國對台灣發動軍事侵略。這項法案標誌著美國對台灣安全問題的高度關注，並通過嚴厲的經濟手段來嚇阻中共進一步加劇台灣海峽緊張局勢的企圖。

法案內容與制裁措施

根據該法案，一旦中國對台灣發動侵略行動，針對中共高層官員及其家屬的金融制裁將立即生效。這些制裁包括凍結其在美國及其他國家的資產，並禁止他們進入美國金融體系。同時，法案要求美國政府動員國際社會，促使其他國家也參與對中共高層的制裁。此舉旨在打擊中國領導人的個人財富和國際影響力，迫使他們在面對台灣問題時三思而行。

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美國眾議員法蘭奇·希爾（French Hill）是該法案的主要提案人，他表示，這項立法的初衷是要讓中共清楚認識到，任何針對台灣的軍事行動都將伴隨著嚴重的個人和國際後果。「我們要確保這些高層官員無法隨心所欲地威脅台灣的主權，而無需為自己的行為付出代價。」希爾強調，通過制裁中共高層的個人財務資源，能夠有效威懾其對台灣的野心。

2024年9月9日，美國眾議院以壓倒性票數通過《2023年台灣衝突威懾法案》，此法案的核心內容是針對中國共產黨高層官員及其家屬實施金融制裁，目的是阻止中國對台灣發動軍事侵略。（法新社）

國際金融合作與影響

除了對中共高層的制裁外，法案還強調了美國將利用其在國際金融機構中的影響力，聯合其他國家一起對中國施壓。尤其在國際貨幣基金組織（IMF）和其他國際金融機構中，美國將動用其話語權，阻止中國進一步增強其貨幣和經濟影響力。這與《2023年中國貨幣責任法案》（Chinese Currency Accountability Act of 2023）形成呼應，該法案同樣試圖在經濟領域抑制中國的全球擴張。

中美關係新挑戰

此法案的通過標誌著美國對華政策的進一步強硬化，尤其是在台灣問題上，這可能會導致中美兩國之間的緊張局勢進一步升溫。隨著台灣海峽地區的軍事態勢日益複雜，美國國會通過這項法案，向世界表明其捍衛台灣安全的決心。美國對中國的經濟壓力不僅限於貿易和科技領域，還延伸至針對中共高層的個人制裁，這無疑將加深兩國之間的對立。中國方面可能會對此作出強烈反應，這也將成為國際社會關注的焦點。美國的金融制裁手段是否能成功嚇阻中共對台灣的威脅，將取決於國際社會的聯合行動以及中國領導層對此壓力的應對方式。

結論

美國眾議院通過的《台灣衝突威懾法案》，展現了美國政府保衛台灣的強硬態度，並通過金融制裁來抑制中國的侵略行為。這一舉措為中美關係增添了新的變數，並將影響未來台灣海峽的戰略局勢發展。如何在外交、經濟和軍事領域達成平衡，成為美國、台灣和國際社會面對的重要挑戰。

（作者為自由業）



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