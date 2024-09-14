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自由開講》口嫌體正直？！小粉紅反日口號響亮，移民日本卻成潮流！

2024/09/14 11:00

約克

近幾年中國經濟持續低迷，且在習近平政權下，國內的高壓政策更加強化。這讓許多高知識分子和富裕階層選擇逃離中國，尋求更自由、更穩定的生活環境。美國簽證日益嚴格，加上西方的反華情緒，使得這些移民將目光轉向日本。儘管中國民間和官方一再高喊「反日」，但移民現實卻是另一番景象。

小粉紅嘴硬，行李卻早打包囉！

「中國移民潮」持續發生，更形成網路迷因「潤學」。據德國之聲解釋，「潤」取自英文單詞「run」諧音，表達「逃離」中國，尋找更安全、更光明的未來。「潤學」熱潮反映出一個深層問題：經濟與政治的不穩定讓許多中國人失去對國內未來的信心。這些移民潮與官方口號「厲害了，我的國」形成鮮明對比，甚至有不少人選擇定居日本，過去曾經敵視的國家，如今成了移民的天堂。

儘管中國民間和官方一再高喊「反日」，但移民日本的現實卻是另一番景象。（路透社資料照）儘管中國民間和官方一再高喊「反日」，但移民日本的現實卻是另一番景象。（路透社資料照）

中國經濟失靈，移民潮翻轉反日情緒

中國經濟蕭條與高壓政治下的移民潮，尤其是移民至日本的趨勢，揭示了現實與官方宣傳的巨大落差。反日情緒固然宣傳得震天響，但實際上，越來越多中國人選擇在日本尋找更美好的未來，這既諷刺又發人深省。要解決這一問題，真正的答案或許在於中國內部改革，而非一味推崇空洞的民族主義。

（作者為學生）

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