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自由開講》逃離中共的枷鎖 划出希望？！

2024/09/15 11:47

◎兔兔

中國籍男子孤身划橡皮艇橫越台灣海峽，於9月14日在新北市後坑溪出海口登岸。這名男子向台灣政府表示，他因在中國大陸有巨額負債，且渴望逃離中共的嚴厲管制，希望能在台灣開始新的生活。

海巡署接獲新北市消防局的報告，隨即派出人員趕赴現場，發現這名男子在距離海岸約100公尺處的橡皮艇上，迅速將其攙扶上岸。男子被發現時已有嚴重脫水症狀，立刻被送往醫院接受治療。

王姓中國籍男子（14日）被發現駕橡皮艇從中國寧波到林口後坑溪出海口，嚴重脫水，消防、海巡救上岸就醫，帶回訊問，由海巡釐清來台動機、路徑。（消防、海巡提供／記者翻攝）王姓中國籍男子（14日）被發現駕橡皮艇從中國寧波到林口後坑溪出海口，嚴重脫水，消防、海巡救上岸就醫，帶回訊問，由海巡釐清來台動機、路徑。（消防、海巡提供／記者翻攝）

初步調查顯示，這名中國籍男子稱其之所以孤身冒險橫渡台灣海峽，是為了逃避中國大陸的高壓生活，尤其是中共政權的經濟和政治壓力。他透露，自己在大陸背負沉重債務，認為自己無法在中共體制內翻身，遂決定鋌而走險，橫越波濤洶湧的台灣海峽，尋求在台灣開啟新生活的機會。

此案件讓人聯想到過去類似的案例。近年來，隨著中國內部政治環境日益緊縮，越來越多的中國公民選擇鋌而走險，冒著生命危險偷渡到台灣或其他地區，以脫離中共的嚴厲控制，追求自由和更好的生活。這些行動顯示部分中國人民對中共統治的不滿，也彰顯中國內部日益嚴峻的社會經濟問題。

中共強權的壓力之下，台灣成為許多中國人心目中的「自由燈塔」，象徵著他們所渴望的民主與自由生活。每一次的偷渡行動，都是對現實壓力的反抗，也是對自由和尊嚴的追求。這些行動往往充滿著極大的危險，冒險者們不僅要面對險惡的自然環境，還要承受巨大的身心壓力，顯見，在中共當局的統治下，讓人民情願冒著失去生命危險的可能，也要孤注一擲，找出生機。

（作者為時事評論員

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