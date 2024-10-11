自由開講》用連續綠帶對抗颱風

◎潘采紅

極端氣候衝擊下，山陀兒之後將會有各種怪颱，一再刷新我們的想定。而高市府在災後統計約有1800棵行道樹倒塌，更是提醒大家用專業來呵護都市林，只要把狹小樹穴改成連續綠帶，就能幫路樹和建物渡過強颱，而不是粗暴地把大樹斷手斷腳，明年夏天才不會「樹到用時方恨少」。

高市府在災後統計約有1800棵行道樹倒塌，更是提醒大家用專業來呵護都市林。

（高市府提供）

今年國科會和環境部共同公布《國家氣候變遷科學報告》推估，世紀末侵台颱風將會減少55%，但強颱會增6成，風勢強度和集中降雨量將會大幅度增加，近年正在印證科學模型的方向。

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若人類擴大使用化石燃料，以聯合國政府間專家委員會（IPCC）模型，科學報告也推導極端情境SSP5-8.5下的台灣，到2060年就會沒有冬天，夏季長達七個月，高溫天數增加75天，民眾罹患心血管疾病和憂鬱症也會增加，白話來說就是「熱到厭世」，熱島效應的都會區尤其嚴重。

現在「班班有冷氣」，但人總會離開教室，且各地機車騎士夏天等紅燈時，總在樹蔭下躲豔陽。卻有些人短視的問說，有沒有不用掃落葉又好看能遮蔭的大樹，我們怎能只想享受好處卻不要負擔一點該有的責任呢？

行道樹遭強颱吹垮，首先要檢討的是「既要人類空間大，又要樹大不能倒」。觀察高雄樹倒的根部，並沒有樹苗包覆袋未除的狀況，但樹穴還是太小而頭重腳輕。早在陳水扁擔任台北市長時，中山北路就已做出第一個連續式樹穴的綠帶，讓樹木成長空間較大而根系穩固，度過強勁颱風，也能讓底下灌木豐富都市生態；同時還設計臨路面的機車彎停車格，避免騎上人行道威脅行人安全。如果有到過花園城市新加坡，或是歐美日進步國家，他們也都是在寸土寸金的鬧區設置行道樹綠帶。內政部從前瞻計畫翻新人行道推動人本交通，應該一併設計更生態的連續式樹穴。

其次，很多機關或學校，為了省錢就隨便發包亂剪，過度修剪成斷頭樹，說是怕颱風來臨樹大招風，根本是因噎廢食，反而讓樹身孱弱易被蛀蝕，晴天也會突然樹倒。樹木的專業修剪，像是將濃密的頭髮打薄，維持樹形就能顧健康又美觀，並減少樹倒風險。

最後，政府應該定期做全面性的樹木健診，並宣導颱風天別把車子停在樹下，儘量將車子停到室內停車場。許多大飯店為了視覺穿透的氣派而不留大樹，這次派員工人牆出手擋玻璃門既危險又難堪，若有維護良好的大樹綠帶，能幫建築物緩衝強風吹襲。

氣候治理將災害視為壓力測試，找出土地使用管理和空間設計的盲點。我們不必怕太害怕樹倒，只要做好專業養護和風險管理，城市可以安全又涼爽。高雄正在迅速清理復原的活力，若能做好空間設計、專業養護、日常管理三個層次，高雄更能提升氣候韌性面對往後的強颱。

（作者為大直高中三年級學生）

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