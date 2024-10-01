自由開講》天然災害下的農業發展！

◎藍謙

颱風災害是全球發生頻率最高、影響最嚴重的一種自然災害，今年的第18號颱風山陀兒正以詭譎的路徑由中颱轉強颱從巴士海峽朝高屏地區正面襲來，多數媒體甚至將其與1977年南部印象深刻的賽洛瑪颱風相比擬，首當其衝的南部農民皆已全員戒備中，深怕此次的颱風帶來的極度災害，尤其因極端氣候的影響，農業天然災害發生頻率有增加的趨勢，造成農業天然災害救助金額居高不下，衍生之爭議事件亦日趨嚴重。

今年的第18號颱風山陀兒正以詭譎的路徑由中颱轉強颱從巴士海峽朝高屏地區正面襲來，多數媒體甚至將其與1977年南部印象深刻的賽洛瑪颱風相比擬，首當其衝的南部農民皆已全員戒備中。（擷取自中央氣象署官網）

每當天然災害來臨時，總是農民們最為擔憂的時刻，尤其筆者服務的地區為全台重要農產業主要產區，政府為協助農民於受災後及早復耕復建，依據「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助及低利貸款，但救助期間卻經常面臨農民或民代認為救助不公平之抗爭，或公職人員執行損害鑑定屢屢引起糾紛；因此，目前農業部已建置「農產業天然災害現地照相APP」讓農民拍攝記錄受災前、後田區照片提供公所彙整農作物災損情況，避免相關爭議事件一再發生。

請繼續往下閱讀...

縱觀「農業天然災害救助辦法」之宗旨，目的在於協助農民於遭受天然災害後能及早復耕復建，而「非補助」受災農民之全部損失，然而地狹人稠的台灣目前正面臨著農村人口老化缺工、農產品供需產銷失衡、從農收入不穩定、外銷競爭力不佳及農民栽種觀念陳舊等問題，農業發展亦日趨式微中。

筆者認為天然災害是無可避免的大自然現象，要如何讓農民能在屢屢的天災中事先的預防並快速地重新復耕至關重要。因此，農業災防必須應由源頭根本做起，建議未來應優先整合並建置「農業防災大數據平台」，導入相關科學化數據讓農民能有所依循，並建制正確的農作物防災概念並更新調節農作田間栽植管理觀念，再加強「農業保險」的推廣與宣導，提高農民投保比率，才能讓大家口中的夕陽產業重新脫胎換骨再次奮起。

（作者為公務員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法