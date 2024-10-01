自由開講》颱風逼近／防路樹倒塌，應進行預防性檢測！

◎葉昱呈

山陀兒颱風來勢洶洶，尚未登陸，即傳出台北市士林區路樹倒塌，砸傷路人事件。

山陀兒颱風逼近，昨日傳出台北市士林區路6公尺路樹倒塌，壓傷6旬婦人事件。（記者翻攝）

按各樹種間之耐風程度雖有不同，但路樹倒塌之原因，除了樹種、栽種土壤含水量、病蟲害、栽種地點及樹冠面積等因素外，尚與植栽時之植穴挖掘深度有極大的關係，若種植樹木時，植穴挖掘深度未符合標準（深度以該樹木根球的直徑再加十五至廿公分為適當），一旦颱風所帶來的豪雨，沖刷土壤表層，將造成路樹支撐力不足及根部裸露而倒塌。

請繼續往下閱讀...

再者，有些植栽廠商栽種樹木時，未撤除樹根包覆土球的塑膠袋，即把樹苗直接栽種在淺層土壤中，殊不知如此栽種方式，不僅影響樹木根系正常生長，亦將使樹木喪失穩固支撐力，而不耐強風侵襲。

此外，路樹管理單位在颱風來襲前，應針對樹木是否有腐朽、罹患褐根病、主幹中空、嚴重傾斜等問題，進行預防性檢測，如經風險評估屬影響公共安全之危木，應及時移除，以維護路人及民眾行車安全。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法