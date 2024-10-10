健康醫療網》近十年5颱風都使登革熱疫情創紀錄！新北群聚已控制但颱風後1週是關鍵

疾管署發言人羅一鈞表示，近期新北登革熱群聚新增個案數已明顯減少，疫情初步已獲控制，不過颱風後一週左右是病媒蚊指數大量增加的時間點，颱風後才是挑戰的開始。

根據疾管署資料顯示，新北市登革熱群聚事件截至今（2024）年10月1日已經累積57例病例。疾管署發言人羅一鈞表示，近期新北登革熱群聚新增個案數已明顯減少，疫情初步已獲控制，不過颱風後一週左右是病媒蚊指數大量增加的時間點，颱風後才是挑戰的開始。

疾管署發言人羅一鈞。（疾管署提供）

台北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任教授黃基森指出，近10年台灣登革熱病例、死亡人數創紀錄都跟颱風有關，氣象報告顯示這次山陀兒颱風降雨量可能超過1,000公厘，代表積水容器會積水100公分，而且這些積水到年底都不會因為太陽入射而自然蒸發，必須人為清理，提醒民眾颱風後應清除積水以免病媒蚊孳生。

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台灣登革熱疫情創紀錄都與颱風有關 專家舉5颱風

103年鳳凰颱風侵襲台灣，黃基森教授表示，當時高雄市爆發了登革熱疫情，後來疫情失控，那一年有15,492個登革熱病例，是76年以後病例數最多的一次，但很不幸的104年蘇迪勒颱風來了以後，病媒蚊大量增加，台南登革熱疫情在那一年創下2個紀錄，第一，創下76年以後病例數最多的紀錄，達到43,419個病例；第二，死亡人數創下歷年新高，共228個人。

而107年瑪莉亞颱風也造成大量豪雨、積水，黃基森教授提到，它導致沒有登革熱地區的台中市出現113個登革熱病例，是107年登革熱病例數最多的一次，再來112年7月有杜蘇芮颱風、8月有卡努颱風因此創下了很多紀錄，像台南市第二次超過2萬例登革熱病例，另外雲林縣也有超過700位，創下沒有埃及斑蚊地區登革熱病例數最高的一次。

新北群聚已57例 山陀兒颱風後清孳生源以免下波疫情

疾管署10月1日公布，統計自9月24日至9月30日新增51例本土登革熱病例，29例居住於新北市新店區、22居住於新北市中和區。經疾管署疫調發現，大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區活動史，與先前公布之群聚個案屬於同一群聚事件，目前該群聚案已累計57例。

羅一鈞發言人表示，目前新北疫情已經明顯下降，不過這次新北是複合式疫情，除了山區跟公園外，還涉及到市場、住家，沒辦法像山區、公園一樣那麼輕易就封閉，所以颱風前後還是要動員社區民眾自主清除積水容器，才不會成為下一波疫情溫床。

這次造成新北登革熱群聚事件的病媒蚊為白線斑蚊，除了清除孳生源外，黃基森教授也提醒，白線斑蚊屬於戶外蚊種，若要去運動、登山，尤其是去綠油油一片的山區環境一定會有白線斑蚊，它叮咬率一個鐘頭至少5－20隻，所以一定要做好防蚊措施自我保護。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 近十年5颱風都使登革熱疫情創紀錄！新北群聚已控制但颱風後1週是關鍵

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