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自由開講》停電超過48小時惹議：台電災後復原速度仍有改善空間

2024/10/06 12:00

◎葉正興

山陀兒颱風於10月3日清晨至午後重創高雄、屏東，造成超過41.7萬戶停電。經過10月4日整日搶修，仍有7.7萬戶未復電。台電加派人力，並宣稱將於4日晚間全面恢復供電，但截至10月5日傍晚，仍有1.6萬戶停電超過48小時，引發部分民眾不滿。

山陀兒颱風於10月3日清晨至午後重創高雄、屏東，造成超過41.7萬戶停電。圖為台電（3日）跨區支援搶修。（台電提供）山陀兒颱風於10月3日清晨至午後重創高雄、屏東，造成超過41.7萬戶停電。圖為台電（3日）跨區支援搶修。（台電提供）

停電時間過長，高雄部分區域里長因無法承受民眾壓力公開請辭，亦有里民聚眾抗議台電，抱怨停電影響生活，尤其是無法洗澡、冰箱食物損壞，甚至年長者身體不適等問題。這些困擾加劇了民眾的不滿，特別是在颱風過後天氣已轉晴情況下，民生用電卻仍遲遲未能恢復，進一步增強了無力感。

此次災情主要集中於高雄市和屏東縣，損害多為路樹倒塌及基礎設施受損。地方政府已積極投入災後復原工作，但供電延遲對當地民生與經濟活動影響不容忽視。在現代社會，電力已成為不可或缺的基本需求，停電超過48小時無疑對民眾的生活與工作帶來嚴重不便。

筆者所在的高雄小港某文化景點亦屬此次受災戶之一。我們在颱風減弱後即第一時間通知台電，並於10月4日自行完成風災清理工作。然而，直至10月5日仍未恢復供電，導致景點無法如期對外營運，對高雄的觀光形象產生負面影響。

我們理解台電搶修工作的艱辛，也肯定其工程人員的努力。然而，停電範圍僅集中在南部，未波及全台，台電應能調度中北部的工程人員支援南部，加速復電進度。以現代工程技術，台電應能將復原時間縮短至24小時內完成，不僅符合民眾期待，亦有助於提升其服務形象。

建議台電應藉此機會深入檢討災後復原流程及人力調度機制。未來若遇類似災情，應採取更靈活、快速的應變措施，縮短停電時間，減少對民眾生活及經濟活動的影響。

（作者從事行政工作）

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