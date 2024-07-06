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健康醫療網》不可輕忽蚊子叮咬！醫列「登革熱防治指南」／重複感染不同型別易併發重症

登革熱的症狀範圍廣泛，從輕微到極為嚴重。常見症狀包括突發高燒（體溫超過38.3°C）、劇烈頭痛、後眼窩疼痛、肌肉和關節疼痛，伴隨強烈疲勞感。
健康醫療網

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2024/07/06 10:00

台灣每年10月至11月是登革熱的流行高峰期，南部地區因氣候溫暖濕潤，成為高風險地帶。這段時間氣候特別適合病媒蚊孳生，需要特別強化防蚊措施和病例監控。

圖為埃及斑蚊，登革熱的病媒蚊之一。（維基共享）

登革熱來襲　重複感染不同型症狀更嚴重

國泰綜合醫院感染科主治醫師武定一說明，登革熱是由四種型別的登革病毒引起的急性傳染病。感染一種型別後，只對該型別產生終身免疫，對其他型別僅有短暫免疫力。而重複感染不同型別可能導致更嚴重的症狀，包括發燒、出疹，甚至嚴重出血和器官損傷。病毒主要通過埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，不會直接人傳人。

武定一醫師提醒，蚊子在病人的病毒血症期（發病前1天至發病後5天內）叮咬病人時，病毒在蚊子體內繁殖約8至12天後，蚊子變得具有傳染力。

症狀範圍廣泛　把握就醫時機

登革熱的症狀範圍廣泛，從輕微到極為嚴重。常見症狀包括突發高燒（體溫超過38.3°C）、劇烈頭痛、後眼窩疼痛、肌肉和關節疼痛，伴隨強烈疲勞感。約半數患者會出現皮疹，表現為點狀或片狀紅斑。60%至70%的患者還會有噁心、嘔吐、腹痛等胃腸道症狀，以及喉嚨痛等呼吸道症狀。

武定一醫師表示，雖然大多數感染者症狀輕微，但約1%會發展為嚴重的登革出血熱或登革熱休克症候群。如出現持續高燒（超過38.3°C且持續兩天以上）、劇烈腹痛、持續嘔吐、出血症狀（如鼻血、牙齦出血）、大範圍皮疹、呼吸困難或意識模糊等症狀，應立即就醫。這些可能是嚴重感染的警示信號，需要緊急醫療評估和處置。

支持治療為主　環境清潔助預防

目前尚無特定的抗病毒藥物治療登革熱，以支持性治療為主。武定一醫師建議充分休息，大量補充液體以預防脫水，並在醫師指導下使用退燒止痛藥；特別注意，應避免使用阿司匹林或非類固醇抗炎藥，因這些藥物可能增加出血風險。

武定一醫師強調，預防登革熱的關鍵在於減少蚊子孳生和避免被叮咬。應定期檢查和清除家庭及周邊環境的積水處，如花瓶、植物托盤等；安裝紗窗紗門，使用蚊帳或捕蚊裝置可有效防止蚊子入侵；外出時穿著淺色長袖衣物，使用含DEET、Picaridin或IR3535的防蚊劑；從高風險地區返回後，應自我監測至少14天。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 不可輕忽蚊子叮咬！醫列「登革熱防治指南」／重複感染不同型別易併發重症

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