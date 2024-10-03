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一個律師的筆記本》從一開始就不應該往那個方向走

北京當年也曾經用類似這種「事情不會這麼快」的話術勸誘香港人放下戒心，說是「五十年不變」。 結果，不到一代人的時間內局面就瓦解。像是「已經走到那個地步了嗎？沒有」這種話，隱含的意思就是：遲早會把你推到那個地步。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/10/03 18:50

◎陳怡凱

【如果不想走到那個地步，從一開始就不應該往那個方向走】

德國之聲：「另外一個重點，現在香港的政治完全被中國大陸把持了，民主派根本沒有任何的席位。」 （取自貼文）德國之聲：「另外一個重點，現在香港的政治完全被中國大陸把持了，民主派根本沒有任何的席位。」 （取自貼文）

德國之聲：「另外一個重點，現在香港的政治完全被中國大陸把持了，民主派根本沒有任何的席位。」

陳玉珍：「我們現在已經跟中國大陸走到那一個地步、說要回歸他了嗎？沒有。」

 陳玉珍：「我們現在已經跟中國大陸走到那一個地步、說要回歸他了嗎？沒有。」（資料照）陳玉珍：「我們現在已經跟中國大陸走到那一個地步、說要回歸他了嗎？沒有。」（資料照） 

北京當年也曾經用類似這種「事情不會這麼快」的話術勸誘香港人放下戒心，說是「五十年不變」。

結果，不到一代人的時間內局面就瓦解。像是「已經走到那個地步了嗎？沒有」這種話，隱含的意思就是：遲早會把你推到那個地步。

而且，歷史的教訓告訴我們：一旦聽信這種話術，走到那個地步的速度，會比原本以為的快得多。如果不想走到那個地步，從一開始就不應該往那個方向走，非常簡單。

註：報導出處 https://www.dw.com/zh-hant/金門立委陳玉珍金廈同城生活圈已成形/a-70359708

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：【如果不想走到那個地步，從一開始就不應該往那個方向走】

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