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健康醫療網》蚊媒傳染病發威！國內又傳日本腦炎、登革熱疫情 病媒蚊最愛棲息之地曝

上週花蓮出現首例日本腦炎本土病例，高雄鳳山出現今夏首起登革熱群聚。未來一週登革熱疫情傳播風險仍會上升，民眾應加強孳生源清除、注意防蚊措施。
健康醫療網

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2024/06/24 11:04

天氣潮濕、炎熱，正適合蚊蟲繁殖、活動，蚊媒傳染病傳播風險也因此增加。疾管署在6月18日公布，上週國內又新增1例日本腦炎本土病例，個案居住地為花蓮縣，是今（2024）年花蓮縣首例日本腦炎本土病例。

另外在高雄市鳳山區也有登革熱群聚事件，為今年入夏首起群聚事件，疾管署疫情中心副主任李佳琳預估，未來一週登革熱疫情傳播風險仍會上升，民眾應加強孳生源清除、注意防蚊措施。

天氣潮濕、炎熱，正適合蚊蟲繁殖、活動，蚊媒傳染病傳播風險也因此增加。（https://www.freepik.com/）

日本腦炎本土＋1為花蓮今年首例　仍在住院治療中

上週國內新增1例日本腦炎本土病例，個案居住在花蓮縣花蓮市，花蓮縣衛生局表示，個案為60多歲男性，6月5日因為寒顫、發燒及意識改變等症狀前往醫院就醫採檢通報，14日研判為本土確定病例，目前仍在住院治療中。

經過疫調發現，這名個案近期沒有國內外旅遊史，也無日本腦炎疫苗接種史，平日活動地點以住家周圍為主，疑似平日活動地點附近有高風險場域，因此相關衛生單位已在個案居住地周邊，進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，並加強當地民眾衛教宣導。

根據疾管署資料顯示，目前國內已累計6例日本腦炎本土病例，個案居住地分別為高雄市3例、嘉義縣1例、屏東縣1例、花蓮縣1例。李佳琳副主任表示，國內現在已經進入日本腦炎流行高峰期，呼籲民眾應特別注意防蚊措施。

登革熱群聚累計2個案　「這些」是病媒蚊最愛之地

除了日本腦炎疫情外，高雄鳳山區還有登革熱群聚事件，6月13日疾管署已對外表示，指標個案病毒定序結果顯示與去年流行病毒株不同，研判為新一波疫情。6月18日李佳琳副主任進一步說明，這起群聚事件目前累計個案數為2例，個案檢出型別為登革熱第一型，沒有新增重症、死亡病例。

目前國內也正值登革熱流行季節，疾管署提醒，登革熱病媒蚊喜歡棲息的場所，戶外以草叢、灌木叢、雜物背面為主，戶內則是在陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室，由於蚊蟲吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲（孑孓）和蛹皆在水中活動，因此籲請民眾平時應主動進行室內外環境巡檢清除。

現在天氣悶熱且常有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱的根本方法。疾管署再次提醒「沒有孳生源就沒有登革熱」，降雨後請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 蚊媒傳染病發威！國內又傳日本腦炎、登革熱疫情 病媒蚊最愛棲息之地曝

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