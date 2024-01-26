健康醫療網》1嬰疑因公托迫戴口罩窒息！「托嬰中心口罩令」釀禍？疾管署：早已解令

新北某托嬰中心幼兒意外事件讓許多人對於「托嬰中心實施口罩令」一事議論紛紛，但事實上現在不論是中央、地方政府及相關單位都沒有針對托嬰中心宣布將要再次恢復托嬰中心口罩令。

新北市某公立托嬰中心疑似因口罩配戴導致幼兒窒息憾事，主播林彥汝在臉書發文表示，朋友姊姊的孩子因為口罩被眼淚、鼻水浸濕黏住口鼻窒息，在孩子掙扎倒下後老師以為只是哭累倒下睡覺因此沒有再理會，直到20分鐘後要更換教室才發現孩子已無呼吸心跳。

家長質疑是托嬰中心強硬要求孩子戴口罩導致窒息，而林彥汝在文中更提到，托嬰中心表示由於呼吸道疾病開始流行，當週開始實施「口罩令」，所以才會幫孩子戴上口罩。此話一出引起外界熱議，對此疾管署特別說明，托嬰中心口罩令早在去年解除，之後也從未恢復托嬰中心口罩令。

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並未恢復托嬰中心口罩令 戴口罩是該公托自行規定

新北某托嬰中心幼兒意外事件讓許多人對於「托嬰中心實施口罩令」一事議論紛紛，但事實上現在不論是中央、地方政府及相關單位都沒有針對托嬰中心宣布將要再次恢復托嬰中心口罩令。

疾管署表示，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構，托嬰中心口罩令在去年3月6日就已隨著校園室內口罩令同時解除，而且其後也從未恢復托嬰中心口罩令，「托嬰中心口罩令」是誤解，這其實是該托嬰中心自行的規定

新北市社會局也說明，孩子戴口罩的原因是因為近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，因此該托嬰中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。

新北公托窒息意外調查中 確切原因將進一步釐清

由此可知，這項「托嬰中心口罩令」並非政府相關單位強制規定，不過雖然外界對於口罩令的誤會已經解開，但這起意外確切的發生原因還有待進一步釐清。

新北市衛生局表示，在第一時間有接獲中心通報，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

新北市社會局副局長許秀能強調，目前司法單位已進行調查，以釐清事發原因，社會局會持續陪伴關心家長，提供任何需要的協助，對於事發的托育中心，也會在司法調查後，依相關法規裁處。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 1嬰疑因公托迫戴口罩窒息！「托嬰中心口罩令」釀禍？疾管署：早已解令

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