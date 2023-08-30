健康醫療網》本土登革熱今年首例「母子垂直感染」 孕婦、新生兒該如何預防？

疾管署防疫醫師林詠青表示，雖然過往母親感染登革熱並透過胎盤傳染給小朋友，這樣垂直感染的個案並不多，但民眾仍要留意。

疾管署8月29日公布，上週新增1例本土登革熱死亡個案，也是今（2023）年第3例死亡個案，此外更新增1例母子垂直感染個案，而這也是今年首例垂直感染個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，雖然過往母親感染登革熱並透過胎盤傳染給小朋友，這樣垂直感染的個案並不多，但民眾仍要留意。

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新增1例本土登革熱死亡 解黑便疑似腸胃出血症狀

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上週新增今年第3例本土登革熱死亡個案，林詠青醫師提到，這名個案為雲林縣80多歲男性，本身有慢性腎病、高血壓等慢性病病史，經過查詢之後過往並沒有被通報過感染登革熱。

而這名個案在8月17日晚間因發燒、畏寒、肌肉痠痛、疲倦虛弱、食慾差等症狀前往急診就醫，不過因為沒有登革熱警示徵兆經評估後建議返家休養。不過，8月20日家屬發現個案一度解出黑便（瀝青樣便），疑似有腸胃出血情形，因此8月21日再度回到醫院並安排住院。

林詠青醫師表示，在住院治療過程中，個案血小板持續低下，8月25日因病況急速惡化，經過急救無效不幸過世，主要的死因就是登革熱併發重症、嚴重出血致死。

今年首例母子垂直感染 新生兒病況穩定已出院

另外，上週還新增1例母子垂直感染登革熱個案，個案是居住在南部登革熱流行區的未足歲新生兒。經衛生單位疫調顯示，個案母親於8月日分娩後持續發燒，8月9日就醫，醫師認為發燒可能有些不尋常，便轉診至感染科，經評估、NS1快篩陽性後通報確診。

不過，林詠青醫師提到，新生兒個案在當時並沒有任何症狀，NS1也是陰性，但是過將近半個月的時間後，8月22日個案出現疹子、活動力下降等情形，而且疹子持續擴大，8月24日就醫，在醫師懷疑之下進行NS1快篩，確認是陽性通報確診。

疾管署邀集個案治療團隊及專家學者討論後，依據個案及案母疫情調查、臨床症狀以及檢驗結果並回顧相關文獻，研判個案為母子垂直感染。目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。

孕婦、新生兒感染登革熱死亡率高 如何預防感染？

疾管署發言人曾淑慧表示，孕婦、新生兒都是感染登革熱的重症高風險族群，根據相關研究顯示，孕婦如果感染登革熱死亡率是一般孕婦的4倍，新生兒則是3倍，所以孕婦、新生兒都要避免感染登革熱。

孕婦、新生兒該如何預防登革熱呢？疾管署提供以下預防建議：

♦ 孕婦：

預防方法與一般人相同，穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊液等

♦ 新生兒：

建議以物理方式（穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等）進行防蚊

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施，尤其這一週受颱風影響，更要呼籲民眾加強環境孳生源的清除，此外若出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象，應儘速就醫。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 本土登革熱今年首例「母子垂直感染」 孕婦、新生兒該如何預防？

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