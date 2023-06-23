晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》【幼兒園餵藥案】巴比妥中毒8大症狀 如何治療與戒除？

美國成癮中心（American Addiction Centers）指出，巴比妥類藥物曾用於治療焦慮症甚至注射死刑，一旦藥物中毒會出現意識降低、焦慮憂鬱、心跳變慢等症狀。情況輕者可自行代謝，嚴重成癮則需進行治療。
健康醫療網

健康醫療網

2023/06/23 11:26

新北板橋某私立幼兒園爆出老師餵食幼童不明藥物，多位孩童被驗出體內含有管制藥物「巴比妥」成份殘留。美國成癮中心（American Addiction Centers）資料顯示，巴比妥類藥物曾用於治療焦慮症甚至注射死刑，一旦藥物中毒會出現意識降低、焦慮憂鬱、心跳變慢等症狀。情況輕者可自行代謝，嚴重成癮則需進行治療。

新北板橋某私立幼兒園爆出老師餵食幼童不明藥物，多位孩童被驗出體內含有管制藥物「巴比妥」成份殘留。（https://www.freepik.com/）

巴比妥與苯巴比妥有何差異？

巴比妥酸鹽類包含多種藥物，這類藥品涵蓋三級至四級管制藥的許多成分。依照衛生福利部食品藥物管制署規定，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）為第三級管制藥物及第三級毒品，長期服用除了會成癮，導致焦慮、躁動等副作用外，服用劑量過高時，也會影響中樞神經、呼吸與心血管系統，甚至造成生命危險。苯巴比妥（Phenobarbital）是屬於巴比妥類藥物的一種，為四級管制藥品，其毒性相較其他巴比妥藥物較低，主要用於治療某些類型的癲癇。

根據美國成癮中心（American Addiction Centers）資料顯示，巴比妥類藥物曾經是治療焦慮症和焦慮問題的主要藥物。在美國等一些國家，巴比妥類藥物也被用於死刑注射，因為大劑量使用時會關閉控制呼吸和心跳的中樞神經系統活動。i

巴比妥藥物過量的早期5種病徵

♦ 呼吸變淺

♦ 皮膚濕冷

♦ 瞳孔放大

♦ 脈搏弱而快

♦ 昏迷

巴比妥藥物中毒的8大症狀

♦ 意識改變或降低

♦ 協調問題和肌肉無力

♦ 焦慮憂鬱

♦ 缺乏平衡／眩暈

♦ 噁心

♦ 言語不清

♦ 心跳變慢

♦ 尿量減少

常見的7個戒斷症狀

長期服用巴比妥者，停藥後約8~15小時就可能產生嚴重的戒斷症狀。

♦ 躁動不安

♦ 焦慮

♦ 顫抖

♦ 出汗

♦ 體溫變低

♦ 失眠

♦ 癲癇發作

如何治療與戒掉巴比妥中毒？

由於巴比妥酸鹽類包含多種藥物，台北慈濟醫院兒科部主治醫師蔡文心表示，目前外界尚不清楚兒童吃進哪一種藥物，如果只是癲癇用藥，理論上沒有成癮的問題，只要不要再持續吃，等藥物代謝完畢即可；但若是第三級毒品就難說了。至於對腦部有是否有長期影響，仍需多觀察。

若發生藥物中毒甚至成癮，美國成癮中心建議要在專責治療設施中進行，藥物成癮戒斷過程痛苦而危險，須由專業醫療人員進行24小時監測，醫生將從逐漸減少藥物劑量開始，讓患者完全戒掉巴比妥類藥物。劑量減少後，患者接著進行認知行為療法，例如針對治療苯巴比妥藥物成癮，可使用音樂療法、藝術療法、動物療法等輔助治療。ii

正確用藥是兒童安全保護網的重要一環

蔡文心醫師在臉書發文說明，我國藥品依習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，共分為四級管理。依據行政院公告，所謂管制藥品，是指有成癮性麻醉藥品、影響精神藥品以及有加強管理必要之藥品，且這些管制藥品僅限醫藥及科學上使用。

第一級及大部分的第二級為麻醉性止痛藥品，如嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl） 。美國知名搖滾樂歌手王子（Prince）就是因服用吩坦尼（Fentanyl）止痛藥過量而身亡。

第三級及第四級管制藥品為鎮靜安眠藥，如氟硝西泮（Rohypnol） Flunitrazepam，俗稱FM2。這次幼兒體內驗出的苯巴比妥（phenobarbital）屬於食藥署列管為第四級的管制藥品，必須有醫師依據臨床症狀符合適應症者才能使用的藥物。

蔡文心強調，如果是經醫生判定需要服用此藥物才能讓癲癇可以控制良好的孩子，也不能任意停藥。因為癲癇大發作對孩子的腦部傷害是遠勝於長期服用藥物的副作用。

兒少事件應盡速通報　啟動兒保機制

台灣小兒神經醫學會公告4點聲明，由於苯巴比妥（phenobarbital）成分藥物在藥品市場有多樣來源，建議政府相關單位應有效控管，以維護兒童用藥安全。呼籲若孩童有不明原因嗜睡，睡眠障礙或是突然地性情改變，例如易怒，情緒不穩，躁動不安而求診時，醫師根據臨床經驗推斷，可能為兒保事件時，依照兒童及少年福利與權益保障法第53條規定，應儘速通報直轄市或縣市主管機關，啟動兒保機制，以確保兒童安全。身處第一線照護兒童的教保人員、社福人員，一旦發現此狀況，也需第一時間通報。

i. https://americanaddictioncenters.org/barbiturate

ii. https://americanaddictioncenters.org/phenobarbital-abuse

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 【幼兒園餵藥案】巴比妥中毒8大症狀　如何治療與戒除？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書