健康醫療網》【幼兒園餵藥案】巴比妥中毒8大症狀 如何治療與戒除？

美國成癮中心（American Addiction Centers）指出，巴比妥類藥物曾用於治療焦慮症甚至注射死刑，一旦藥物中毒會出現意識降低、焦慮憂鬱、心跳變慢等症狀。情況輕者可自行代謝，嚴重成癮則需進行治療。

新北板橋某私立幼兒園爆出老師餵食幼童不明藥物，多位孩童被驗出體內含有管制藥物「巴比妥」成份殘留。美國成癮中心（American Addiction Centers）資料顯示，巴比妥類藥物曾用於治療焦慮症甚至注射死刑，一旦藥物中毒會出現意識降低、焦慮憂鬱、心跳變慢等症狀。情況輕者可自行代謝，嚴重成癮則需進行治療。

新北板橋某私立幼兒園爆出老師餵食幼童不明藥物，多位孩童被驗出體內含有管制藥物「巴比妥」成份殘留。（https://www.freepik.com/）

巴比妥與苯巴比妥有何差異？

巴比妥酸鹽類包含多種藥物，這類藥品涵蓋三級至四級管制藥的許多成分。依照衛生福利部食品藥物管制署規定，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）為第三級管制藥物及第三級毒品，長期服用除了會成癮，導致焦慮、躁動等副作用外，服用劑量過高時，也會影響中樞神經、呼吸與心血管系統，甚至造成生命危險。苯巴比妥（Phenobarbital）是屬於巴比妥類藥物的一種，為四級管制藥品，其毒性相較其他巴比妥藥物較低，主要用於治療某些類型的癲癇。

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根據美國成癮中心（American Addiction Centers）資料顯示，巴比妥類藥物曾經是治療焦慮症和焦慮問題的主要藥物。在美國等一些國家，巴比妥類藥物也被用於死刑注射，因為大劑量使用時會關閉控制呼吸和心跳的中樞神經系統活動。i

巴比妥藥物過量的早期5種病徵

♦ 呼吸變淺

♦ 皮膚濕冷

♦ 瞳孔放大

♦ 脈搏弱而快

♦ 昏迷

巴比妥藥物中毒的8大症狀

♦ 意識改變或降低

♦ 協調問題和肌肉無力

♦ 焦慮憂鬱

♦ 缺乏平衡／眩暈

♦ 噁心

♦ 言語不清

♦ 心跳變慢

♦ 尿量減少

常見的7個戒斷症狀

長期服用巴比妥者，停藥後約8~15小時就可能產生嚴重的戒斷症狀。

♦ 躁動不安

♦ 焦慮

♦ 顫抖

♦ 出汗

♦ 體溫變低

♦ 失眠

♦ 癲癇發作

如何治療與戒掉巴比妥中毒？

由於巴比妥酸鹽類包含多種藥物，台北慈濟醫院兒科部主治醫師蔡文心表示，目前外界尚不清楚兒童吃進哪一種藥物，如果只是癲癇用藥，理論上沒有成癮的問題，只要不要再持續吃，等藥物代謝完畢即可；但若是第三級毒品就難說了。至於對腦部有是否有長期影響，仍需多觀察。

若發生藥物中毒甚至成癮，美國成癮中心建議要在專責治療設施中進行，藥物成癮戒斷過程痛苦而危險，須由專業醫療人員進行24小時監測，醫生將從逐漸減少藥物劑量開始，讓患者完全戒掉巴比妥類藥物。劑量減少後，患者接著進行認知行為療法，例如針對治療苯巴比妥藥物成癮，可使用音樂療法、藝術療法、動物療法等輔助治療。ii

正確用藥是兒童安全保護網的重要一環

蔡文心醫師在臉書發文說明，我國藥品依習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，共分為四級管理。依據行政院公告，所謂管制藥品，是指有成癮性麻醉藥品、影響精神藥品以及有加強管理必要之藥品，且這些管制藥品僅限醫藥及科學上使用。

第一級及大部分的第二級為麻醉性止痛藥品，如嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl） 。美國知名搖滾樂歌手王子（Prince）就是因服用吩坦尼（Fentanyl）止痛藥過量而身亡。

第三級及第四級管制藥品為鎮靜安眠藥，如氟硝西泮（Rohypnol） Flunitrazepam，俗稱FM2。這次幼兒體內驗出的苯巴比妥（phenobarbital）屬於食藥署列管為第四級的管制藥品，必須有醫師依據臨床症狀符合適應症者才能使用的藥物。

蔡文心強調，如果是經醫生判定需要服用此藥物才能讓癲癇可以控制良好的孩子，也不能任意停藥。因為癲癇大發作對孩子的腦部傷害是遠勝於長期服用藥物的副作用。

兒少事件應盡速通報 啟動兒保機制

台灣小兒神經醫學會公告4點聲明，由於苯巴比妥（phenobarbital）成分藥物在藥品市場有多樣來源，建議政府相關單位應有效控管，以維護兒童用藥安全。呼籲若孩童有不明原因嗜睡，睡眠障礙或是突然地性情改變，例如易怒，情緒不穩，躁動不安而求診時，醫師根據臨床經驗推斷，可能為兒保事件時，依照兒童及少年福利與權益保障法第53條規定，應儘速通報直轄市或縣市主管機關，啟動兒保機制，以確保兒童安全。身處第一線照護兒童的教保人員、社福人員，一旦發現此狀況，也需第一時間通報。

i. https://americanaddictioncenters.org/barbiturate

ii. https://americanaddictioncenters.org/phenobarbital-abuse

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 【幼兒園餵藥案】巴比妥中毒8大症狀 如何治療與戒除？

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