法操》孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？！

這次新北市幼兒園餵藥事件，部分媒體也報導，受害孩曾子透露，上課如果不乖老師就會帶去喝「彩虹藥水」，如果不願飲用，還會被老師關在廁所內。究竟這種幼兒園、療養院為了方便管理，餵食他人吃鎮定劑、安眠藥等行為可能會觸犯什麼法律？

法操司想傳媒

新北市某私立幼兒園近期爆發疑似餵食孩童安眠藥事件，部分幼童血液驗出有管制藥物「巴比妥」成分，該幼兒園3位家長起初發現小孩行為舉止反常，小孩說在校被餵彩虹藥水，家長就讓孩子檢驗體內藥物反應，然後就驗出具有安眠藥成分的苯重氮基鹼以及巴比妥，幼兒園回應，彩虹藥水是感冒藥。

孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？（https://www.freepik.com/）

餵他人吃藥屢見不鮮，亂餵藥犯了什麼罪？

過去媒體曾報導將家中的長輩送去療養院，但去探望時卻整日見他昏昏欲睡、全身無力，後來經查才發現療養院為了方便照顧及管理長輩，會在飯後餵食長輩安眠藥或是鎮定劑等藥物。這次新北市幼兒園餵藥事件，部分媒體也報導，受害孩曾子透露，上課如果不乖老師就會帶去喝「彩虹藥水」，如果不願飲用，還會被老師關在廁所內。究竟這種幼兒園、療養院為了方便管理，餵食他人吃鎮定劑、安眠藥等行為可能會觸犯什麼法律？



《毒品危害防制條例》第6條第3項



此次幼兒園餵藥案件被驗出的藥物巴比妥為巴比妥酸鹽類（Barbiturates）藥物的俗稱，是一種中樞神經抑制劑，早期用於質治療焦慮和失眠，依《管制藥品管理條例》及《毒品危害防制條例》列爲第三級管制藥品與第三級毒品。巴比妥類藥物為早期青少年濫用藥物之一，俗稱「紅中」、「青發」。



根據《毒品危害防制條例》第6條第3項規定，以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。



倘若老師是以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法「誘騙」甚至表明不吃藥就會被「關廁所」等狀況讓幼兒吃下巴比妥這類的第三級毒品，就有可能觸犯此法。



《醫師法》第28條第1項



家屬將家中長輩或是需要照顧的親屬送到療養院照顧，若他們需要服用藥物，這些照護人員如果沒有醫護資格，是否可以餵食藥物？餵食藥物屬於醫療行為的一種嗎？



法律上並沒有特別明訂何謂「醫療行為」，但根據行政院衛生署（現為衛生福利部）民國81年8月11日衛署醫字第8156514號函釋指出：「按醫療行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷之結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。」



因此，餵食藥物也屬醫療行為的一種，若未取得本人或家屬同意擅自對他人餵食藥物，根據《醫師法》第28條第1項所規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。



因為小孩不乖，就餵他吃藥！妨礙幼童的發展恐觸法！



幼兒園若真是因為方便管理幼童，避免他們吵鬧而餵食第三級毒品巴比妥，很有可能也會觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項：對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。



據媒體報導，此次幼兒園餵藥案，有8位幼童尿液被驗出含巴比妥，其中濃度在1.0至1.5之間共有6人，另一人尿液中含巴比妥濃度較高，達到1.5至2.08微克，還有一名幼童尿液中含巴比妥濃度較高，含有3.0至3.5微克。毒物科醫師楊振昌也分析，只要「巴比妥」在血液中的濃度，超過40微克就算過量，需要停藥或換藥；大於60微克更有中毒風險，嚴重的話需要插管、洗腎。



根據網路資料顯示，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）長期使用會產生依賴性及嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。



倘若被餵食藥物的孩童因此出現上述等情況，極有可能觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項。



目前幼兒園餵藥案件尚在偵查階段，案件狀況也未完全明朗，法操會持續關注此次案件發展，另外也提醒家中若有幼童或長輩在幼兒園、療養院，需要更關注他們的用藥狀況，避免類似情事再度發生。

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本文經授權轉載自法操 孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？！

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