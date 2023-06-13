晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？！

這次新北市幼兒園餵藥事件，部分媒體也報導，受害孩曾子透露，上課如果不乖老師就會帶去喝「彩虹藥水」，如果不願飲用，還會被老師關在廁所內。究竟這種幼兒園、療養院為了方便管理，餵食他人吃鎮定劑、安眠藥等行為可能會觸犯什麼法律？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/06/13 12:12

法操司想傳媒

新北市某私立幼兒園近期爆發疑似餵食孩童安眠藥事件，部分幼童血液驗出有管制藥物「巴比妥」成分，該幼兒園3位家長起初發現小孩行為舉止反常，小孩說在校被餵彩虹藥水，家長就讓孩子檢驗體內藥物反應，然後就驗出具有安眠藥成分的苯重氮基鹼以及巴比妥，幼兒園回應，彩虹藥水是感冒藥。

孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？（https://www.freepik.com/）

餵他人吃藥屢見不鮮，亂餵藥犯了什麼罪？

過去媒體曾報導將家中的長輩送去療養院，但去探望時卻整日見他昏昏欲睡、全身無力，後來經查才發現療養院為了方便照顧及管理長輩，會在飯後餵食長輩安眠藥或是鎮定劑等藥物。這次新北市幼兒園餵藥事件，部分媒體也報導，受害孩曾子透露，上課如果不乖老師就會帶去喝「彩虹藥水」，如果不願飲用，還會被老師關在廁所內。究竟這種幼兒園、療養院為了方便管理，餵食他人吃鎮定劑、安眠藥等行為可能會觸犯什麼法律？

《毒品危害防制條例》第6條第3項

此次幼兒園餵藥案件被驗出的藥物巴比妥為巴比妥酸鹽類（Barbiturates）藥物的俗稱，是一種中樞神經抑制劑，早期用於質治療焦慮和失眠，依《管制藥品管理條例》及《毒品危害防制條例》列爲第三級管制藥品與第三級毒品。巴比妥類藥物為早期青少年濫用藥物之一，俗稱「紅中」、「青發」。

根據《毒品危害防制條例》第6條第3項規定，以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

倘若老師是以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法「誘騙」甚至表明不吃藥就會被「關廁所」等狀況讓幼兒吃下巴比妥這類的第三級毒品，就有可能觸犯此法。

《醫師法》第28條第1項

家屬將家中長輩或是需要照顧的親屬送到療養院照顧，若他們需要服用藥物，這些照護人員如果沒有醫護資格，是否可以餵食藥物？餵食藥物屬於醫療行為的一種嗎？

法律上並沒有特別明訂何謂「醫療行為」，但根據行政院衛生署（現為衛生福利部）民國81年8月11日衛署醫字第8156514號函釋指出：「按醫療行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷之結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。」

因此，餵食藥物也屬醫療行為的一種，若未取得本人或家屬同意擅自對他人餵食藥物，根據《醫師法》第28條第1項所規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

因為小孩不乖，就餵他吃藥！妨礙幼童的發展恐觸法！

幼兒園若真是因為方便管理幼童，避免他們吵鬧而餵食第三級毒品巴比妥，很有可能也會觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項：對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

據媒體報導，此次幼兒園餵藥案，有8位幼童尿液被驗出含巴比妥，其中濃度在1.0至1.5之間共有6人，另一人尿液中含巴比妥濃度較高，達到1.5至2.08微克，還有一名幼童尿液中含巴比妥濃度較高，含有3.0至3.5微克。毒物科醫師楊振昌也分析，只要「巴比妥」在血液中的濃度，超過40微克就算過量，需要停藥或換藥；大於60微克更有中毒風險，嚴重的話需要插管、洗腎。

根據網路資料顯示，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）長期使用會產生依賴性及嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。

倘若被餵食藥物的孩童因此出現上述等情況，極有可能觸犯《中華民國刑法》第286條第1項或第3項。

目前幼兒園餵藥案件尚在偵查階段，案件狀況也未完全明朗，法操會持續關注此次案件發展，另外也提醒家中若有幼童或長輩在幼兒園、療養院，需要更關注他們的用藥狀況，避免類似情事再度發生。

本文經授權轉載自法操 孩子不乖餵感冒藥！亂餵他人吃藥有犯罪嗎？！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書