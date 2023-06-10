自由開講》中樞神經系統抑制藥物對孩子可能帶來的負面影響

楊啟正

近日新聞提到，新北市某幼兒園發生疑似給兒童服用中樞神經系統抑制類藥物，例如「巴比妥」（phenobarbital）或「苯二氮平類」（benzodiazepines），引發大眾議論與擔心！這類藥物既是作用在中樞神經系統，也就是我們的「大腦」上，對於正剛開始腦部發展的幼兒來說，極有可能造成明顯的負面影響！有鑑於此，對這些可能受到影響的孩子們與家庭，無論政府或社會，皆應考慮進一步提供更完善的生理與心理健康的照顧與支持，以協助他們面對後續可能產生的問題與困難。

侯友宜針對板橋幼兒園餵藥案道歉。（本報資料照）

事實上，這類用來抑制大腦功能的藥物，並非只會讓孩子情緒不穩定，產生易怒或自傷的行為，過去已有許多的學術文獻（Barker et al., 2004; Stewart, 2005; Crowe & Stranks, 2018）皆發現，例如「苯二氮平類」藥物會造成全面性的認知功能缺損，包括：持續注意力、學習與記憶能力、視覺空間能力等。另一方面，「巴比妥」藥物本用來治療癲癇（Epilepsy），而光是藥物本身的作用就有可能造成認知功能的損傷（Besag & Vasey, 2021），尤其是注意力與記憶能力（Ljff & Aldenkamp, 2013）。其中，注意力會是孩子需要面對各種事物時需要的專注能力，尤其持續性注意力，更是讓一個人可以較長時間的來處理面對事情，對孩子發展出更多複雜的功能，例如：念書、工作等極為關鍵；而記憶力更不用說，同樣也是孩子未來在學校上課、考試等所必備的重要認知能力。

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從新聞內容可知，這些可能服食藥物的孩子年紀仍很小，代表藥物對他們未來功能發展的影響，勢必也可能需要長期的追蹤與關心，才可隨時協助家長面對他們的問題！

（作者為大學教授）

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