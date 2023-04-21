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自由開講》市長侯想選總統，新北治安侯敗壞

2023/04/21 15:13

宗良亨

侯友宜出訪新加坡時刻，新北市發生離譜的槍擊案，19日凌晨先是一名少年槍手，疑似因為幫派黑吃黑內鬨等問題，持改造手槍在4個地方連開13槍，接著20日上午，又有槍手疑似為了報復，持改造的衝鋒槍對著當舖掃射，讓新北市治安問題又上了全國版面。

事實上，近兩年新北市重大治安案件不斷，去年新莊民安路火鍋砍人、板橋民生路當鋪槍擊案，冰凍三尺非一日之寒，從行之有年較具規模的《天下雜誌》《遠見雜誌》兩份施政滿意度民調亦可得知，市民對於侯友宜市長保護市民安全的信心有重大疑慮。

遠見雜誌最新調查（2022），侯友宜執政四年後，新北市的治安滿意度從全國第9名降到全國第17名，退步8名，不僅是六都後段班，連全國排名都從中段班退步到後段班。再看《天下雜誌》的縣市長施政滿意度，侯友宜也從2020年的第2名掉到2021年的第5名，再跌至2022年的第9名。兩份行之有年的民調結果相差不遠，侯友宜的施政滿意度是逐年下降，差評主要落在警政與治安、道路交通、消防與公共安全。

新北市接連2天發生槍擊案，侯友宜於新加坡致電新北市警察局長掃蕩犯罪。每逢新北發生重大治安案件，侯友宜的操作模式就是對媒體放震怒消息。（新北市府提供）

這些與民眾人命安全最攸關的面向，侯友宜疏忽了！他的實際表現並不如他在媒體上形塑的漢子形象那般美好。輔以最新的硬指標數據，今年1到3月新北市的刑案總數達到7679件，又是全國第一高！這也顯示侯友宜起心動念選總統的時候，市政螺絲大鬆，使新北治安情況更加惡化。

每逢新北發生重大治安案件，侯友宜的操作模式就是對媒體放震怒消息、透過媒體播放掃蕩畫面意圖掩蓋，但問題沒有被徹底解決，之後又重複發生重大治安事件，新北市民的安全陷入無限負循環。

這次在新加坡，侯友宜的公關操作模式又達到一個嶄新境界，開直播打電話給警察局長，講電話時候全程看鏡頭。安居樂業是每一個市民基本的願望，市長卻把治安管理當成公關手段來操作，市民的憂慮是公關市長作秀的好時機，這是新北市民最大的悲哀。

新北市的治安事件不是這一兩天惡化的，一個治安都處理不好的市長，到底有何能力處理千頭萬緒的國政？一個把治安當成秀場的市長，到底能給人民什麼樣的安居樂業生活？一個侯侯演戲的市長，到底能怎麼帶領國家前進？這些疑問，侯友宜無法迴避，必須要給人民一個交代。

（作者為新北市民）

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