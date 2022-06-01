自由開講》侯市長請誠實面對一個父親，一個女兒的錐心之痛

樹新版

這幾天看到恩恩小天使的爸爸，提出請新北市衛生局，衛生所，消防局，1922，為消失的81分鐘提出説明，他們沒有要控訴任何人，只想討個説法，只想療愈自己。本人四月因母親病危，從海外回臺，家母在臨終時，適逢本人居家檢疫，本人也是被新北市衛生局，衛生所，消防局，里幹事之間，電話周轉，最後錯過家母最後一面。因此對於林爸爸的遭遇，感同身受，今日也一吐爲快，讓林爸爸一家知道，你不是唯一的受害者，這幾個單位之間，確實存在聯係問題。民調第一的侯市長，請誠實面對一個父親，一個女兒的錐心之痛，請勇敢檢討問題，虛心改進，甩鍋是最簡單的諉過，不配作爲一個想問鼎九五之尊的政治領袖。

侯市長請誠實面對一個父親，一個女兒的錐心之痛。左圖為恩恩小天使。（報社合成／資料照、家屬提供）

我想問的是一個居家檢疫的人，在母親緊急病危時，打給里幹事，請假外出，里幹事叫我打給新北市衛生局，然後新北市衛生局又叫我打給消防局，消防局又叫我打給里幹事，説是需要里幹事提出申請，請告訴我這個360度的循環，意義在哪裏？其中消失的超過81分鐘，而我錯過家母最後一面。幾天後，終於被准許參與入殮，而那天本人是被安排坐了防疫計程車，所以，請告訴我，我打給消防局的意義在哪裏？

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其中最刻骨銘心的一句話， 我到現在也還沒有參透！當母親血壓，心跳，逐漸下降，眼看就要不治，本人心急如焚，恨不得飛奔到母親病榻前，這時里幹事問我，何時需要派車？請問我怎麽回答？里幹事也是新北市的公務員，請換位思考，當他人請你預估令尊何時會回到天家，佛祖的懷抱，你會怎麽回答？

再附帶分享2019年10月回國及2022年四月回國，兩次新北市送的關懷包都是14個口罩再加上3個大垃圾袋，作爲民調第一的市民，我不覺得幸福。

（企業管理顧問）

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