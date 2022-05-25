自由開講》朱立倫再掀起黨內風暴，泡沫化的前兆？

陳慶坤

國民黨18日突襲空降前行政院長張善政參選桃園市長，引發國民黨內鬨，該黨中常委、市議會議長邱奕勝「退群、神隱」抗議。機關算盡、善於權謀的朱立倫，「再度」掀起茶壺內的風暴，引發國民黨內鬥，可以說是慣犯！也彰顯流亡政權亡國的前兆！

這種拙劣、老梗的手法，他卻自鳴得意「一而再，再而三」的操作並樂此不疲？且看朱立倫操作的三部曲：

請繼續往下閱讀...

5月18日「空降」。黨中央「突襲」徵召韓競選總統時副手、行政院前院長張善政參選。開啟讓有意參選者炸鍋、反彈。之前國民黨桃園市長提名，台北市議員羅智強辭去議員一職，買進龜山住宅誓言志在必得；立委魯明哲表態考慮參選；立委呂玉玲開始掛牌爭取提名。

朱立倫表示，提名唯一標準就是誰可讓桃園更好，上述參選人就不會讓桃園更好嗎？張善政則說，「快篩劑之亂」讓他看不下去，才決定出來為台灣做點事？又不是選總統，是要讓桃園更好不是嗎？兩人一搭一唱以愚黔首。網路盛傳一則貼圖：張善政問朱立倫，為何到現在才要提名我？朱立倫笑說，我是要等羅智強辭去市議員啊！二人相視大笑，看來頗為傳神！

5月21日「團結」。在一遍「驚訝、錯愕、五味雜陳」中，朱立倫希望大家「團結」桃園贏、讓桃園更好；黨祕書長黃健庭解釋，主要是因張個人條件「實在太優秀」？這就像吳敦義盛讚「馬英九是人中極品」一樣的肉麻！

於是為撫平地方反彈聲浪，朱立倫、黃健庭、張善政開啟道歉、溝通之旅。張善政抬出後台黨國大老表示，吳伯雄一日為縣長，一輩子關心桃園，言談間可以感受到他老人家對「他的殷殷期許」？國民黨拍馬屁文化從孫大砲到蔣介石時代，已經奠立起肉麻兮兮的政治文化，於今依然。

5月23日「壤外」。黨內團結、拍馬屁還不夠，「安內也必須壤外」。朱立倫與張善政開記者會，除了嘴上為提名風波道歉之外，竟然開始扯上民進黨，無視於是他讓黨內陣腳大亂，竟然稱「會讓民進黨陣腳大亂」？不只如此，朱立倫稱徵召張善政，前綠營議員「全家都要投張」？機關算盡，不「正常倫」若說其厲害、無恥無人可及，那倒也未必！

圖為國民黨主席朱立倫（右）與桃園市長提名人張善政（左）一同出席「桃園願景」媒體說明會。（資料照）

只是，善於權謀的朱立倫，2015年在黨主席任內，掀起了史無前例的「換柱」風暴事件。朱立倫是怎樣的算計讓洪秀柱意外獲得提名？然後整個「換柱計畫」他又是怎樣逐漸取得國民黨總統參選人提名的正當性？這已經立下朱立倫為人處事、經倫政治的基本模式，掀起黨內風暴是他的人格特質問題。

「換柱」事件，星雲法師認為換柱可能會使國民黨亡黨；張亞中投書《中國時報》怒批評朱立倫為現代袁世凱，開的會議像是「籌安會」；名嘴唐湘龍表示國民黨在大選後將泡沫化。國民黨將泡沫化、亡黨，是中國歷史「流亡」朝代逐漸「弱化現象」的宿命！對台灣民主自由的發展是絕對有利的，台灣人唯有靠「選舉」使它加速敗亡！

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法