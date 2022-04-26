自由開講》疫情升溫下，柯文哲市長的發言宜節制

鄭明德

當疫情升溫，每日確診個案數破5000之際，台灣幾位政治人物的發言也逐漸升高。台北市長柯文哲指出，全台疫情最高峰時，應該是每天確診個案數為50,000，且會維持100天。副市長黃珊珊也示警：「本土破萬」、「北市全停課」，並「嗆不等中央了」、「北市新規今天就上路」。現看起來，這個數字及示警的確非常駭人。對此，衛福部長陳時中認為，單日最高確診個案數可能是45,000，「但不會一直維持在高點」。

柯市長及陳部長的言詞交鋒，筆者清楚知道背後有選舉因素，也有醫科人對疫情不同考量的情緒。但筆者建議，特別是柯市長，此時就疫情發言，伴隨砲火猛烈與刀光劍影，其實非常不宜，宜降溫。

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台北市長柯文哲。（資料照）

對抗逐漸升高的確診數字，中央與地方其實可以有適當策略，並進行合作。當然，因為對疫情認知、判斷不同，且彼此工作角度不同（中央是整體防制，地方是第一線應付民眾需求），雙方在因應的時間及方案上有不同腳步，自然很正常。但中央與北市兩辦公室如此近距離，為何不能緊密溝通，為何需要如此高分貝講高額的確診數字，為何要放話嗆對方？這種說法，究竟有沒有顧及「民眾」的感受？

沒有錯，政治人物喜歡在危機發生時搏取自己的選舉利益。當前俄烏戰爭持續，法國總統馬克宏及英國首相強生的諸多作為，也被解讀有選舉考量。但請柯市長記得，即使當前疫情大爆發，陳部長的防疫滿意度仍超過六成。矛頭此時對準中央，其實相當不宜；不如將重點放在防疫物資的籌措，或者放在這波疫情對北市經濟的可能衝擊，可能會更妥適。

（臺北城市科技大學企管系教授）

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