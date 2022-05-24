自由開講》後疫情時代，台北需要什麼樣的市長？

鹿大

衛福部五月初防疫政政決定走向與武漢肺炎共存，在逐天破紀錄確診個案後，台灣與其他各國皆面臨案例高原期的情況，「清零或共存」引發政治論戰，過去慣性批評綠營「鎖國」的國民黨，此時反要民進黨「鎖國」，並要求與中國一樣的「清零政策」。然而，台灣有與病毒共存的條件嗎？從奇美醫院加護醫學部ICU陳志金醫生所發布的資料來看，台灣感染致死率（0.12%）遠低於同為亞洲的馬來西亞（0.79%）、香港（0.77%）、泰國（0.67%）與日本（0.36%），相較同為共存的新加坡（0.12%）與紐西蘭（0.09%）相差不遠，自統計數據來看，在台灣精優醫療品質與團結國民素質下，共存是一個「最適解」。

根據外交部最新資料顯示，台灣人常去的日本，在3/1啟開放非觀光目的以外的旅客後，符合接種三劑規定條件，即可免隔離入境；韓國則在3/21後，針對符合接種3劑條件的旅客也免隔離；台灣人入境德國持完整接種證明者免隔離；英國在3/18起，不須任何疫苗或陰性證明皆可入境也不需隔離；加拿大4/25起完符合接種疫苗證明者可免居隔；美國在去年12/6起只要符合規定疫苗接種者即可入境；越南5/15起免提供陰性證明即可入境；泰國5/1起完整接種疫苗者入境前快篩即可，許多國家因觀光或商務因素逐漸對外開放邊境，而台灣即將面臨同樣的情況。

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共存是全球多數國家的防疫共識，台灣過去兩年因電子股與航運股享受到疫情的股市紅利，但對依附在土地上的觀光商旅、運輸與餐飲產業鏈來說，呈現戴上氧氣罩進入加護病房的狀態，國家經濟不可能全程杵著一根拐杖跑馬拉松，在後疫情時代需要將過去枯萎靡縮的產業打上強心劑，該振興復甦的需要引入活水，該產業轉型的必須挹注資源升級，台北市是台灣首都，是台灣的櫥窗，伴隨著年底的選舉，未來它需要什麼樣的市長？

台北市是台灣首都，是台灣的櫥窗，伴隨著年底的選舉，未來它需要什麼樣的市長？（資料照／台北市觀光傳播局提供）

復甦觀光除了需要外交部觀光局在國外的賣力行銷外，地方政府在權責範圍內能做的便是與外國地方政府進行交流與國際企業進行招商引資，筆者整理六都自1960年代截至目前2022年，地方政府與國外政府交流的友好城市（姊妺市）進行統計，台北市1961年首次與美國德州的休士頓市簽署友好城市後，在這61年來台灣六都與國外簽署姊妹市突破200座城市，而簽署的首長也達60位之多。那麼誰表現最好呢？鄭文燦在八年任期中簽署15座城市，林佳龍緊追其後簽署14座，前總統陳水扁與1990年代的桃園市長陳信宏皆為13座，老台南市長蘇南成為12座，第5名到第10名則由許添財、高玉樹、賴清德、陳菊、許水德與王玉雲分別為9、8、8、7、7、7，而當過外交部長的胡志強僅有6座與李登輝前總統相同，柯文哲與前台北市長楊金欉同為5座，僅略贏吳敦義的4座。

但首長任期皆有所不同，進階以任職年數統計則較為公允，林佳龍以平均每年簽署3.5座姊妹市為六都有史以來最高的市長，其次為陳水扁的3.3座，年均簽署2座城市以上的分別有，李孟諺（代理台南市長）、高玉樹（台北市）、許水德（高雄市）與李登輝（台北市），若將李孟諺所簽署的數量轉到賴清德，賴則為年均1.6座排在第9名；而前10名中，擔任過台北市長就有4位，台南與桃園則各2位。

表／六都歷年友好城市數量統計。（作者提供）

林佳龍為何有如此成績？分析過去林佳龍的政績可知，林佳龍擔任市長期間因舉辦花博與各國際大城交流，他邀訪國外城市參與花博展出，同時也進行城市交流，讓展出不是一次性的交流而是互動的延續，於欲投入市長選舉前，拜訪日本考察山手線，打通日本人脈，同時讓日本人更熟知台灣（此為311地震前），數次的國外拜訪，造成後續的效應便是日商三井到台中海線興建大型Outlet，美商Costco在台中北屯興建第二座賣場、美商DRAM大廠Micron加碼投資300億，與台中機械航太相對應的美國愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄等，2016台中自行車節日本大分縣觀光次長率團到台中參與開幕，在2018年的台中燈會日本青森縣平川市製作的「扇型睡魔花燈」參與演出，也就是說，林佳龍的出訪除了公務目的行程外，同時也招商引資，拓展國際交友圈，不僅一塊都沒浪費，效果還是加倍，友好城市非政治顯學卻可以轉化成招商引資與拓展國際視野的潤滑劑。

未來台北市需要什麼樣的市長？台北是國際級的城市，卻在幾年前台北經濟開始停滯、商圈蕭條、人口外移、觀光沒落，後疫情疫情時代，台北除了要重振在地經濟外，也要和更多的國家交朋友，若台北首長是個行政老手或是像USB一樣隨插即用，不用熱機立即可以上手才是市民的「最適解」。

（資訊服務業）

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