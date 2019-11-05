法操》幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

發生這樣的意外，令人難過，而意外的真相，還需經過檢調調查後釐清。就先讓我們從法律上去討論，究竟誰可能要對這起意外負法律責任？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，2019年11月3日南投奧萬大森林遊樂區發生2歲幼童墜落吊橋意外，男童疑似因吊橋搖晃重心不穩，撞上吊橋護欄，護欄受到重力壓迫產生空隙，男童因此從縫隙墜落身亡。主管機關林務局南投林管處表示，該吊橋剛於10月完成委外完成安全檢查，會全力協助家屬處理後續事宜。

男童疑從吊橋圍網的底部縫隙墜落，現場已封鎖。（資料照）

發生這樣的意外，令人難過，而意外的真相，還需經過檢調調查後釐清。就先讓我們從法律上去討論，究竟誰可能要對這樣的意外負法律責任？

國家賠償：公有公共設施

國家賠償法第3條第1項規定「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。國賠法中所謂的「公共設施」指的是政府基於公眾利益或公眾需要所設置的，而該設施經過驗收並開放民眾使用。

所謂的「管理上有欠缺」是指在設計、建造與後續維護不完全的狀況。但需要特別注意，本條所指管理有欠缺，不以主管機關有故意或過失為要件，也就是「無過失責任」（最高法院85年台上字第2776號判例）。簡單來說，只要公共設施欠缺「通常」應具備的「安全」性，就有國家賠償法的適用。

回到男童墜落意外，從目前的事實看來，男童是因為吊橋護欄未發揮作用或毀壞導致意外的發生，具備相當因果關係，應該可以依法請求國家賠償。

刑事責任：過失致死

國家除了要賠償外，有人需要負刑事責任嗎？依據刑法第276條「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」而本案的情況可能有過失的有吊橋主管機關、委外的檢修單位、男童的父母。

首先，主管機關對於該吊橋，本來就有維護確保使用者安全通過的義務，身為主管機關，應可以預見吊橋的防護網在設置上若有瑕疵，就有可能使通過的行人墜落。雖然林務局南投林管處表示，吊橋的防護欄比法規高出30公分，每月都會由巡視人員檢視設施情況，且10月才剛完成委外安全檢查。但實際上，委外檢修的項目為何？委外單位是否有針對此進行檢修？都是這兩個單位是否需要負責的重要關鍵。

除了吊橋主管機關外，身為孩童的父母，對於孩童的安全本就需要負責。根據一開始的新聞報導，家屬考量吊橋圍欄很高，加上男童已經可以自行行走，所以讓男童在視線範圍中行走。但後來男童的父親澄清，男童母親有牽著男童的手走，因為突然有一陣強風，男童被風吹得倒退，母親手滑抓不住。《法操》認為，以吊橋防護欄以及護欄的高度觀之，父母的確很難預見孩童可能會從防護欄掉出，故即便未牽著孩童，可能也不需要為此負責。

發生這樣的意外讓人非常的難過，期望各主管機關可以藉由此事件，加強對於公有公共設施的維護，讓這類的意外不會再發生。

本文經授權轉載自法操 幼童吊橋上墜落身亡，誰該負責？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法