法操》【消防法修法】退避權

一般人遇到火災「落跑」是本能，也是權利和自由，就算避難過程引起法律爭議，也可以主張緊急避難減免責任，然而救火是消防員的工作，所以他們必須在發生火災時進入火場救火。消防員救火為什麼怕會被告瀆職呢？

◎法操司想傳媒

近日台中市「群峪免洗餐具物流中心」免洗餐具工廠火災，兩名消防員為了監測火源進入無人的火場，因而殉職。外界質疑，火場既然無人受困，為何當下要派消防員進廠監測火源，從而引發憾事。對此，有消防員透漏消防員除了救火，也要控制火勢，若因無人受困，就不積極尋找火源，事後廠房延燒、財損增加，消防員恐被業者控告瀆職，「做與不做，都兩難」[註1]。

台中市大雅區違章工廠大火導致二名消防員殉職，使消防員「退避權」備受討論。立法院長蘇嘉全於108年10月14日召集黨團協商消防法部分條文修正草案，消防員工作權益促進會也在立法院群賢樓外發起靜坐活動，要求將退避權、資訊權、調查權等保障消防員的生命三權入法。同時也架起追思牆，舉行追思活動，悼念殉職同仁。經過立院四大黨團協商，雖然修訂內容有不同看法，但還是達成相當程度的共識[註2]，並於108年10月29日完成三讀，確定將退避權、資訊權、調查權入法。[註3]

立法院於10月14日召開黨團協商消防法修法，消防員工作權益促進會成員在立法院群賢樓前靜坐，主張生命三權「退避權」、「調查權」、「資訊權」缺一不可，呼籲立法院四大黨團，力挺基層所提生命三權訴求，推動消防改革。（記者朱沛雄攝）

一般人遇到火災「落跑」是本能，也是權利和自由，就算避難過程引起法律爭議，也可以主張緊急避難減免責任，然而救火是消防員的工作，所以他們必須在發生火災時進入火場救火。消防員救火為什麼怕會被告瀆職呢？因為刑法第130條：「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」本條是台灣獨有立法，德、日兩國並無此立法，可能源自唐律或清律[註4]，可警惕公務員認真對待職務。立意雖好，但對照刑法24條：「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。前項關於避免自己危難之規定，於公務上或業務上有特別義務者，不適用之。」即消防員救火，就算火場無人受困，若不控制火勢，造成人民財產損失，就有可能構成刑法第130條公務員廢弛職務釀成災害罪，卻又因刑法第24條緊急避難第2項規定，身負公務無法主張緊急避難阻卻違法，縱而造成消防員冒著生命危險救與不救的兩難。

現在修法納入消防員退避權，未來消防員面對火場，可以在確定火場無人受困後評估火勢，若火勢已達危險性救災標準，便可不用冒險執行救災行動。倘若事後事主依刑法第130條公務員廢弛職務檢舉消防員，消防員便可主張刑法第21條阻卻違法。這對消防員來說，無疑是一種生命安全的保障，也打消了消防員進退兩難的疑慮。

註解



[註1] 聯合報 記者林佩均，〈無人受困也要控制火勢 消防員做與不做都兩難〉，聯合新聞網，2019年10月17日造訪。

[註2] 中央社 記者陳俊華，〈立院將協商消防法 民團靜坐要求退避權入法〉，中央通訊社，2019年10月17日造訪。

[註3] 記者黃欣柏，〈「生命三權」正式納入消防法 內政部：儘速完成配套 〉，自由時報，2019年10月29日造訪。

[註4]戴世瑛律師，〈修正刑法適用 莫讓人民淪為公務員廢弛職務的犧牲品—-論《刑法》第130條公務員廢弛職務釀災罪的主觀要件〉，台灣法律網，，2019年10月17日造訪。

本文經授權轉載自法操 【消防法修法】退避權

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