法操》【釋字784】推翻釋字382！不只是退學，學生只要權利受侵害就可以救濟？

「有權利，就可以救濟」這是我國憲法所保障的基本權利，但有某些具備特殊身分的人，在特別權力關係的架構下，即便有權利，也不得依法提起外部救濟。常見的有，軍人、公務員、學生等。

◎法操司想傳媒

2019年新任大法官做出的第一件大法官釋字，就是推翻過去大法官學生與學校「特別權力」關係的解釋，大法官推翻過去僅得針對退學等，影響學生身分的處分提起救濟的限制，認為當學生的權利，因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，就可以依法提起救濟。

究竟什麼是特別權力關係？過去大法官是如何看待學校與學生的關係？釋字784之後學生只要受有侵害就可以請求嗎？

國家特別可以管你的權力

「有權利，就可以救濟」這是我國憲法所保障的基本權利，但有某些具備特殊身分的人，在特別權力關係的架構下，即便有權利，也不得依法提起外部救濟。常見的有，軍人、公務員、學生等。

所謂的特別權力關係，指的是在某些特別強調「服從」與「紀律」的身分或職業的人民，對於國家公權力有較高的服從義務。在這樣的狀況下，過去大法官解釋認為，只有在處分可能「改變」特殊「身分」或對於該身分「權益」有「重大影響」的處分，才可以依法提起訴願或行政訴訟。

學生與學校關係經典釋字：釋字382

一、學校為什麼是公權力機關？

公立學校是各級政府，依法令設置實施教育之機構，具有機關之地位。而私立學校，也是依法經教育行政主管機關許可設立，屬於授與行使公權力之教育機構，與公立學校地位相當。

二、學校的公權力權限？

他們在實施教育之範圍內，有錄取學生、確定學籍、獎懲學生、核發畢業或學位證書等權限。

三、僅限於改變學生身分才可以請求

在釋字382解釋中，大法官認為只有「足以改變其學生身分及損害其受教育之機會」的處分，例如退學，才是訴願法及行政訴訟法上之行政處分。如果學校只是基於「維持學校秩序、實現教育目的」所必要，例如記過或申誡。大法官認為，只要有學校內部申訴途徑救濟就足夠了，「尚無許其提起行政爭訟之餘地」。

釋字784之後，學生受到侵害就可以請求嗎？

一、放寬，不限退學處分

大法官認為，學校所作的處分，除了可能侵害學生「受教權利」外，也有可能會侵害到其他憲法的基本權，例如一般人民地位所享之身體自主權、人格發展權、言論自由、宗教自由或財產權等憲法上權利或其他權利等。

基於憲法的訴訟權保障，若學生憲法上其他權利，因為學校的教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，就應該可以提起相應的行政爭訟程序以為救濟，沒有特別限制的必要。

二、什麼處分都可以請求嗎？

大法官認為，還是需要個案判斷學校所作的處分，另外要整體考量學校所採取措施之目的、性質及干預程度。如果干預很輕微，就很難說構成權利的侵害。另外大法官也強調，行政法院在做相關判斷時，仍應尊重給予教師及學校的專業判斷餘地。

本文經授權轉載自法操 【釋字784】推翻釋字382！不只是退學，學生只要權利受侵害就可以救濟？

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