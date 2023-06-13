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健康醫療網》兒科醫師曝「巴比妥」臨床使用經驗！孩童3症狀恐是接觸不明藥物應就醫

家長如果發現家中孩童有3狀況，可能是接觸到不明藥物，應盡速就醫，而任何孩童體內若檢驗出毒物、藥物成分，小兒科醫師會立刻通報相關單位。
健康醫療網

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2023/06/13 11:17

新北市某幼兒園，傳出有幼教人員餵食幼童「巴比妥」類違禁藥物，事件引起社會關注。有老師辯稱是家長請託代餵藥物，否認私自使用藥物；有人說可能是因為水源污染，以至於集體中毒；甚至有人宣稱腸胃藥、感冒藥有類似成分，孩子體內才會被檢驗出來。

對此，台北慈濟醫院兒科醫師蔡文心在臉書發文表示，這些言論完全是推卸責任，胡說八道。醫師也提醒，家長如果發現家中孩童有3狀況，可能是接觸到不明藥物，應盡速就醫，而任何孩童體內若檢驗出毒物、藥物成分，小兒科醫師會立刻通報相關單位。

苯巴比妥是什麼？　體內藥物濃度代表什麼？

這次新北市幼兒園餵毒案，學童被檢驗出的藥物成分包含苯巴比妥（phenobarbital）、BZD類鎮靜安眠藥。蔡文心醫師分享臨相關藥物的幼兒臨床使用經驗，她提到苯巴比妥是一種抗癲癇藥物，通常使用於2歲以下罹患癲癇的嬰幼兒，屬於醫師處方藥物，不可能任意合法取得。

而特別要強調的是，小兒神經科醫師會處方於「特定罹患癲癇的孩童」，非癲癇疾病的孩子並不會使用。此外，癲癇患者在服用苯巴比妥時，醫師會定期監測血中濃度，以避免藥物濃度過低失去治療效果，並預防藥物濃度過高產生不良副作用。

蔡文心醫師指出，苯巴比妥若未經口服或是注射給予，不可能在體內檢驗出藥物濃度，在環境背景中也不會存在這種藥物，因此，即使孩子體內只驗出極低的濃度，這仍都是曾經服用相關藥物的佐證。

正視巴比妥危害　3狀況應警覺已接觸不明藥物

根據藥物半衰期計算，幼童若服用苯巴比妥後，可能需長達3－4週的時間才不會在體內驗出任何殘留。蔡文心醫師認為，含量濃度低只能代表孩子轉出該幼兒園後，或者消息曝光後，可能有一陣子未繼續接觸到相關藥物，因此體內剩下待排出的殘存劑量。

蔡文心醫師提醒，政府單位必須正視苯巴比妥藥物濃度被檢出的危害性，並追查藥物來源究竟為何，以避免有其他受害者，此外，家長須注意，家中孩童若出現下列狀況時務必警覺，孩子可能接觸到不明藥物，甚至出現戒斷症候群應儘快就醫，包含：

1. 不明原因嗜睡，意識昏沈，睡眠習慣改變

2. 不明原因性格改變，如：脾氣暴躁、易怒、躁動、坐立難安、自殘等

3. 不明原因頭暈、步態不穩、眼球震顫、走路歪七扭八宛如喝醉等。

有藥物反應懷疑兒虐　兒科醫師將通報相關單位

另外，蔡文心醫師也提到，1年前曾有2個月大的小嬰兒被抱到兒科急診就醫，主訴是小嬰兒一整天一直昏睡不醒，醫師覺得不對勁安排檢查並檢驗毒物、藥物的相關反應，2個月大的嬰兒體內竟驗出鎮靜安眠藥的成分，小兒科醫師立刻通報相關單位，以懷疑兒虐的方向調查。

蔡文心醫師表示，任何孩童出現不明原因嗜睡、睡眠障礙，或是性情突然改變（如：易怒、情緒不穩、躁動不安等），小兒科醫師一定都會詳查原因，包含不明的藥物、毒物反應檢測。

兒科蔡文心醫師提醒，任何孩童若出現不明原因嗜睡、睡眠障礙，或是性情突然改變，都應盡速就醫詳查原因，包含不明的藥物、毒物反應檢測。（https://www.freepik.com/）

她強調，倘若檢驗出有任何毒物、藥物，包含此次新北幼兒園事件中的苯巴比妥或鎮靜安眠藥（BZD）成分，小兒科醫師會立刻通報相關單位，以懷疑兒虐的方向調查。

資料來源：蔡文心醫師臉書－是誤食？還是被餵食？

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 兒科醫師曝「巴比妥」臨床使用經驗！孩童3症狀恐是接觸不明藥物應就醫

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