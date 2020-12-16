健康醫療網》吃錯更嚴重！常見綜合感冒藥，你吃對了嗎？

在服用感冒藥時，以一般成人而言，建議每隔4至6小時服用一次，且24小時不可服用超過4次；兒童或正在服用其他藥物或患有肝、腎疾病及其他重大疾病的病人，則服用前則須先諮詢專業醫師，預防服用過量增加副作用風險。

天氣越來越冷，可得注意保暖，否則一不小心恐讓感冒病毒找上門！許多民眾感冒時，習慣先自行到藥局購買綜合感冒藥，但在用藥時一定要遵守使用方式，才能避免吃出問題。食藥署表示，鎮痛解熱劑、抗組織胺劑、止咳祛痰劑等都是常見的綜合感冒藥，部分感冒藥服用後恐會有嗜睡、失眠等副作用，因此服用前一定要先看好說明書。

鎮痛解熱劑含乙醯胺酚 過量恐引起肝炎

以鎮痛解熱劑為例，因成分含有乙醯胺酚，以一般成人而言，一天攝取乙醯胺酚的最高劑量為4,000毫克，若使用過量恐會引發藥物性肝炎，嚴重甚至誘發急性肝衰竭或猛爆性肝炎。食藥署指出，若為常用於緩解打噴嚏及流鼻水的抗組織胺劑，服用後常見的副作用包括嗜睡、口乾等，因此服用後應避免開車或操作危險器械或從事警覺性的工作，避免造成危害。

請繼續往下閱讀...

每隔4至6小時服用一次 避免影響藥物療效

至於止咳祛痰劑，常見成分包括右旋美索芬、可待因，若為未滿12歲兒童及孕婦，則須經醫師處方才能服用。食藥署說明，在服用感冒藥時，以一般成人而言，建議每隔4至6小時服用一次，且24小時不可服用超過4次；兒童或正在服用其他藥物或患有肝、腎疾病及其他重大疾病的病人，則服用前則須先諮詢專業醫師，預防服用過量增加副作用風險。

服藥後感冒未好轉 應停藥尋求醫師協助

此外，民眾服用綜合感冒藥時，也應避免部分食物及飲品共同使用，像是含咖啡因的飲品、葡萄柚及酒精，都可能會加重藥物的副作用風險。食藥署提醒，綜合感冒藥僅能緩解症狀，非預防感冒，因此得依照症狀挑選合適的藥物，才能真正對症下藥，若感冒症狀仍未好轉，建議應立即停藥，並盡快尋求專業醫師協助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 吃錯更嚴重！常見綜合感冒藥，你吃對了嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法