健康醫療網》幼兒園涉不當餵藥 專家：三級毒品巴比妥過量恐致死

「巴比妥」是中樞神經抑制劑，過量恐導致意識障礙、走路危險、呼吸抑制甚至死亡。

板橋一間知名連鎖幼兒園近日陸續被指控餵食孩子安眠藥，家長發現孩子出現易怒、自殘等行為，詢問孩子後得知被老師餵食「不明藥物」，孩子身上被驗出有「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留，至少有11位家長報案。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海警示，這2種藥物都是中樞神經抑制劑，過量恐導致意識障礙、走路危險、呼吸抑制甚至死亡。

新北板橋區私立幼兒園傳教保員疑似餵食幼生安眠藥。（資料照）

孩童驗出巴比妥 疑被餵藥2年

今年2月至4月間，3名家長發現就讀幼兒園的子女出現情緒易怒、自殘等行為，經詢問稱被老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，5月14日向轄區派出所報案，事件爆發引起外界關注。

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隨後又有多名家長報案，一位江姓家長6月3日至海山警分局提告，表示兒子今年4歲，2歲時進幼兒園就讀幼幼班，就學一陣子後出現攻擊性，甚至會猛抓臉，造成自身多處受傷。當時以為孩子還小因此愛哭鬧，直到事件爆發，江姓家長也帶兒子至林口長庚醫院檢驗，果然藥檢結果出現「巴比妥」。

警方表示，若民眾還有其他被害事證，可至新北市海山警分局指證。新北地檢署說，全案正由婦幼專組檢察官指揮警方偵辦中。

目前至少11位學童家長備案，其中4位孩子體內驗出有藥物殘留，分屬於幼幼班、小班、中班。

什麼是巴比妥、苯二氮平類藥物？

巴比妥酸鹽類（Barbiturates）：又稱「紅中」，為鎮靜安眠劑，為三級管制藥品與三級毒品。

苯二氮平類（Benzodiazepines）：同為鎮靜安眠劑，常用於治療失眠，屬四級毒品。

疑點１：幼兒園如何取得藥物？

顏宗海說明，巴比妥屬於老藥，早期用於治療癲癇或是開刀麻醉，因副作用較強，若患者情況嚴重才會使用，不過現今已有更安全的新藥，因此已很少使用巴比妥了。此藥同時屬於3級毒品，一般人是拿不到的，即使醫院也需管制使用，究竟幼兒園是如何取得藥物，有待警方釐清。

吃下巴比妥會有哪些嚴重影響？顏宗海表示，倘若孩子被餵藥，過量恐導致意識障礙、走路危險、呼吸抑制甚至死亡。後遺症包括長期恐嗜睡、影響學習甚至智力發展。呼籲家長留意孩子是否出現嗜睡、沒精神、手腳無力等症狀，若有異狀建議盡速就醫檢查。基本上建議多喝水，加速排出毒素。

疑點２：為何後來的孩童沒驗出BZD

顏宗海表示，苯二氮平類也是中樞神經抑制劑的一種，常用於安眠與鎮定。每個人的代謝能力與速度，依年齡、體重、性別等因素而有差異，但通常在使用後3-5天就驗不到。成人患者約3天左右就很難驗出該成分，但若是長期使用，加上小朋友器官尚未發育完成，確實可能需要更久時間代謝藥物，但詳細情形還仍待檢調進一步釐清。

立委：要求政府部門儘速擴大調查

時代力量立委王婉諭5日召開記者會，要求政府部門儘速擴大調查，並給孩童全面協助。台灣兒科醫學會秘書長歐良修於會上說明，兒童藥物安全不是把藥剝半給孩子吃就好，也不能只看體重，要看孩子的腎臟發育、精確給藥，藥物在好的範圍就是好的藥物，但是超過或是不應該接觸而碰到的話，對身體健康會有不良的影響。且由於單次看診很難看出孩子的變化，如果家長有發覺孩子的轉變，而且長期停藥還是會有上述問題，建議到兒童神經科進行完整治療。

教育局表示，目前有11名幼生已離開園所，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。此案若查證屬實，依教保服務人員條例從嚴裁處，行為人最重可裁罰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。

家長強調，從事件時間推測至少長達2年以上才知道餵藥事件，實際上是否更久以前就發生？該幼兒園同一負責人2017年過去大陸分校，就已餵安眠藥管理小朋友了，質疑台灣分校的小朋友被餵藥多久了？且園方是透過何種管道大量取得管制藥物？是否有與不法集團掛勾，須深入追查。呼籲外界共同遏止層出不窮的虐童案、餵毒給孩童的歪風。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 幼兒園涉不當餵藥 專家：三級毒品巴比妥過量恐致死

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