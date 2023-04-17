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健康醫療網》服安眠藥人數遽增！專家：長期熬夜睡不飽宛如自殺

睡不好會增加糖尿病和心臟病等慢性疾病，而且熬夜會使血液中的自然殺手細胞減少，影響身體的免疫系統，長期沒有充足的休息和睡眠，等於是在自殺。
健康醫療網

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2023/04/17 14:41

國人身處步調快且高壓的環境，睡不好、晚睡等問題越來越嚴重，安眠藥每年用量突破10億顆。美兆教育訓練處處長暨資深講師林辰語提醒，睡不好會增加糖尿病和心臟病等慢性疾病，而且熬夜會使血液中的自然殺手細胞減少，影響身體的免疫系統，長期沒有充足的休息和睡眠，等於是在自殺。

國人身處步調快且高壓的環境，睡不好、晚睡等問題越來越嚴重，安眠藥每年用量突破10億顆。（https://www.freepik.com/）

國人三大毛病「肥、累、眠」

現代人工作壓力大，生活作息不正常，加上經常外食，造成身體長期處於疲累狀態。「美兆健康大數據」累積10年的健康問卷調查顯示，排名前3名的小毛病，10年來都圍繞著「肥、累、眠」。其中有關睡眠的問題，顯示國人不易入睡的比例從2014年的12.78%遽增至2022年的26.81%。

根據亞洲睡眠協會調查指出，台灣有5分之1的成年人為失眠所苦，更有高達8成的中年人有睡眠障礙，顯示許多台灣人有睡不好的困擾。

睡眠時間變短　年齡越大越易失眠

根據統計，從2009年到2022年，每天平均睡6-7小時的人比例約佔5成，然而能夠睡足7小時的人數逐年下降，睡眠時間少於4-6小時的人卻越來越多，顯示睡眠時間有縮短的現象。這可能對身心健康造成負面影響。

據衛生福利部國民健康署2019年公布的報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5%，其中慢性失眠（失眠症狀持續3個月以上）的盛行率為6.7%。此外，女性的慢性失眠盛行率高於男性，且年齡越大失眠症狀越常見。

國人服安眠藥年逾10億顆

至於睡眠品質，發現不易入睡、服用安眠藥、易被吵醒、多夢、睡醒後仍感疲憊等等問題，近10年來比例不斷增加。尤其「必須服用安眠藥才能入睡」的比例，從2014年的2.55%增加至2022年的6.67%，暴增逾1倍！

據衛生福利部食品藥物管理署資料，2014年台灣的安眠藥使用量為3.3億顆，其中女性使用量高於男性，且年齡越高使用率越高。到了2020年，健保署統計平均每5人就有1人吃安眠藥入睡，而且年用量突破10億顆，疊起來的高度約4170座101大樓。顯見安眠藥使用量逐年遽增。

長期沒睡好恐導致慢性病

長期睡眠不足與慢性病之間有高度關聯，並對身體和心理健康造成嚴重傷害。林辰語提醒：「長期急、慢性壓力，加上環境因素導致的荷爾蒙錯亂及腎上腺疲勞，讓現代人普遍睡眠品質不好，除了體力差、精神不濟，也會使人記憶力下降，判斷力變差，影響代謝，增加糖尿病和心臟病等慢性疾病。」研究還發現，熬夜到凌晨會使血液中的自然殺手細胞減少，影響身體的免疫系統，長期沒有充足的休息和睡眠，等於是在自殺。

此外，「睡醒後仍感到疲憊」比例從30.83%上升至51.22%。林辰語解析：「腎上腺疲勞是由於身體或心理面臨各種壓力時，『壓力賀爾蒙』皮質醇開始分泌，但如果長期壓力都沒有解除時，皮質醇會漸漸低下，身體會出現各種症狀，包括早上幾乎起不來的極度疲勞、傍晚前老是覺得腦袋昏沉等。身體將出現睡不好、發胖、荷爾蒙失調等症狀，形成惡性循環。」建議民眾如有睡眠問題，可選擇賀爾蒙檢查、自律神經檢查、Rooti心律生理檢查等，盡早找出原因並解決問題。

改善睡眠５招

1. 睡眠前騰出時間放鬆，如泡腳、按摩、聽音樂、冥想等，都有助於入睡。

2. 營造良好的睡眠環境，睡前1小時不要使用手機、平板等有藍光的3C產品。

3. 善用腹氏呼吸，漸進式肌肉放鬆，頭腦的思緒也變得比較平靜，情緒也能紓緩下來，放下什麼都要管的章魚性格，讓頭腦放空。

4. 日常生活補充色胺酸、鈣、鎂、B群等，可幫助肌肉放鬆。

5. 睡前不要吃太飽，或是過度運動，遠離刺激性與咖啡因的食品。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 服安眠藥人數遽增！專家：長期熬夜睡不飽宛如自殺

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