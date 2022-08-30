健康醫療網》治療睡眠障礙症 「這樣做」有助一夜好眠

若自覺有睡眠障礙問題，可先從調整生活作息做起，維持固定的就寢及起床時間，平時建立規律的運動習慣，讓身體放鬆並產生應有的疲累感

現代人因工作、學習的節奏忙碌快速、生活也充斥著各式3C電子產品，都可能會造成睡眠品質不佳。44歲林先生發現自己不管晚上睡多久，白天總感覺很累；而25歲黃小姐最近剛和男友分手，情緒低落總是想哭，每天早上4點多眼睛睜開後就再也睡不著；而30歲從事輪班工作的謝小姐，則是因為作息不規則，為助眠亂服朋友藥物，結果睡眠及精神狀況時好時壞，甚至半夜如廁竟跌倒受傷。

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睡眠障礙困擾 治療後好入眠

根據台灣睡眠醫學學會調查發現，全臺每4人就有1人具「輕度睡眠障礙」，慢性失眠症盛行率達10.7％。中榮灣橋分院身心科醫師顏士昕表示，所謂輕度睡眠障礙困擾具有下列四種情形：（一）「入睡困難」指的是就寢後1小時內沒睡著；（二）「睡眠維持困難」則是夜間醒來次數2次以上，且每次醒來時間超過30分鐘；（三）「過早醒來」就是比平時醒來時間早一小時以上；（四）「睡眠品質差」指的是在睡眠時長期處於淺眠狀況，早上起床時覺得沒有睡飽及感到疲憊。

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若有上述症狀或其他睡眠問題，建議可儘速就醫評估，因醫師發現一半以上長期失眠的患者，通常伴隨有其他病症，讓醫師診斷後，才能對病症做綜合評估，徹底解決令人苦惱的失眠問題。

調整生活作息 睡前溫和儀式

顏士昕醫師提醒，若自覺有睡眠障礙問題，可先從調整生活作息做起，維持固定的就寢及起床時間，平時建立規律的運動習慣，讓身體放鬆並產生應有的疲累感，但切記避免在就寢前才運動，睡前若太餓可攝取適量豆漿、牛奶或水果等輕食，但不要吃過量加重腸胃負擔；此外，也應避免在睡前滑手機、看電視、看書、講電話等會讓副交感神經活躍興奮的活動。

一夜好眠 睡前一小時是關鍵

在睡前給自己約一小時的放鬆時間，將寢室燈光調暗，並將溫度調整涼爽一點，利於身體放鬆，藉著營造好的睡眠環境，幫助自己一夜好眠。中榮嘉灣橋分院副院長蔡政翰表示，良好的睡眠品質對於維持身心健康非常重要，藉由睡眠讓身體得到休息、修復與充電，調節一整日下來的疲憊，睡得好，心情和身體自然也會好。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 治療睡眠障礙症 「這樣做」有助一夜好眠



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