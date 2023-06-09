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健康醫療網》林志玲淚崩「媽媽不認得我了」 認識失智症２大分類

失智症大致分為兩類：退化性、血管性，患者有時會存在兩種或以上的病因，最常見的則是阿茲海默症與血管性失智症並存（又稱為混合型）。
健康醫療網

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2023/06/09 11:03

台灣第一名模林志玲近日上蔡康永主持的節目《眾聲》，訪談間當問及「人生中最想回到的一天」，林志玲哽咽說到：「我會用很多的日子去換來一天我媽媽還記得我、她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」外傳母親吳慈美罹患失智症，到底失智症有哪些類別、症狀多嚴重？台灣失智症協會資料指出，失智症大致分為退化性、血管性，最常見的是阿茲海默症。當有民眾出現多個失智症徵兆出現時，應盡早至醫院神經內科或精神科門診檢查。

林志玲在節目中提到，自己面對很多事情都會學習接受、沉澱、吸收再面對，唯獨面對母親生病這件事情還是做不到，偶爾坐在母親身邊時會默默落淚：「我覺得這麼近，可是怎麼距離這麼遙遠，若問我如果有能力想改變什麼，可能就是回到那段時間，看我有沒有一點能力去延緩和改變。」

林志玲回憶，2019年和丈夫黑澤良平（AKIRA）舉行完婚禮後，母親吳慈美的病情迅速惡化：「直接到不認得我們了，不認得我，婚禮後很快速的惡化，所以我覺得她撐到我嫁掉，很神奇。」當時她選在台南舉辦婚禮，也是因為母親在陌生的地方容易焦躁，可能忍個15分鐘就不行了，但母親當時從頭參與到尾，令她非常感動。她也以自己的經歷向觀眾呼籲：「大家要珍惜你應該要在乎的人。」

林志玲回憶2019年和丈夫黑澤良平（AKIRA）舉行完婚禮後，母親吳慈美的病情迅速惡化。（翻攝自優酷台灣 youtube）

失智症有哪些類別？

台灣失智症協會資料指出，失智症大致分為兩類：退化性、血管性，患者有時會存在兩種或以上的病因，最常見的則是阿茲海默症與血管性失智症並存（又稱為混合型）。

一、退化型失智症

大部份患者都是屬於這類型，其中又以下列三者最常見

1. 阿茲海默症：

是最常見的失智症。早期病徵最明顯的為記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題，為兩種以上認知功能障礙，屬進行性退化並具不可逆性；為神經退化性疾病，其腦部神經細胞受到破壞，醫生透過電腦斷層及核磁共振判斷，主要是因為阿茲海默症初期以侵犯海馬迴為主，往生後腦解剖可發現異常老年斑及神經纖維糾結，美國前總統雷根即罹患此症。臨床病程約8-10年。

2. 額顳葉型失智症：

腦部障礙以侵犯額葉及顳葉為主，特性為早期即出現人格變化和行為控制力的喪失，常常會有不合常理的行為舉動；或是早期就出現語言障礙，例如表達困難、命名困難等漸進性退化現象。平均好發年齡五十歲以後。

3. 路易氏體失智症：

為第二常見的退化性失智症，特性為除認知功能障礙外，在早期就可能會伴隨著身體僵硬、手抖、走路不穩、重複地無法解釋的跌倒現象。此外則會有比較明顯的精神症狀，例如：鮮明的視或聽幻覺、情緒不穩或疑心妄想等症狀發生，平均好發年齡七十歲以後。

二、血管型失智症

因腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡造成智力減退，是造成失智症的第二大原因。一般有中風後血管性失智症、小血管性失智症。中風之病人若存活下來，約有5％的病人會有失智症狀，追蹤其五年，得失智症的機會約25％。其特性是認知功能突然惡化、有起伏現象、呈階梯狀退化，早期常出現動作緩慢、反應遲緩、步態不穩與精神症狀。

三、其他因素導致之失智症

1. 營養失調：如缺乏維他命B12、葉酸等營養素。

2. 顱內病灶：如常壓性水腦症、腦部腫瘤、腦部創傷等。

3. 新陳代謝異常：如甲狀腺功能低下、電解質不平衡等。

4. 中樞神經系統感染：如梅毒、愛滋病等。

5. 中毒：因藥物、酗酒等。

80歲以上長者　每5人就有1位失智

依衛生福利部（民國100年）委託台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果，以及內政部民國111年人口統計資料估算，65歲以上老人平均每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人就有1位失智1

台灣失智症協會推估，未來的20年中台灣失智人口數平均每天增加近48人；約每30分鐘增加1位失智者，且失智總人口佔全國總人口比逐年成長，政府及民間都應及早準備。

失智症三期別

失智症是一個進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定，有個別差異。瞭解疾病的病程與症狀，可以幫助患者、家屬預做準備，以因應疾病帶來的生活變化。

初期：認知功能輕度障礙，日常生活尚可自理，外觀無異狀。

中期：認知功能中度障礙，出現明顯精神行為症狀，日常生活需要協助。

晚期：認知功能嚴重障礙，需完全仰賴他人照顧，外觀顯呆滯。

如何預防失智症（趨吉避凶）：

趨吉：

１增加大腦保護因子

２多動腦

３多運動

４多社會參與

５均衡飲食

６維持適當體重

７在熟悉的地方迷路。

避凶：

１遠離憂鬱

２不抽菸

３避免頭部外傷

４預防三高 高血壓 高血糖 高血脂

５遠離失智危險因子

當有多個失智症徵兆出現時，請至醫院神經內科或精神科門診檢查，確定是否罹患失智症。目前針對失智症的藥物並沒有辦法阻止或恢復已經受損的大腦細胞，但是可能可以使患者的症狀獲得改善或延緩疾病的進行，增進患者的生活品質，減輕照顧者的負擔，並且延後患者被送到安養中心的時間。

註解

1. http://www.tada2002.org.tw/About/IsntDementia

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩、鄭宜芬報導 林志玲淚崩「媽媽不認得我了」 認識失智症２大分類

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