健康醫療網》真的失智怎麼辦？有哪些資源可以運用？

失智症是一個需要全人全方位照顧的疾病，並非單一資源可以協助，若是能多方資源的介入，是可以降低家屬照顧壓力及提升照顧品質，即使長輩罹患失智症仍然可以有尊嚴及高品質的邁向最後一哩路。

許多失智長輩會開始合併失能的症狀，聯繫長照服務專線1966，由居住地的衛生所會派長照專員到府評估，討論長輩目前適合使用的服務與額度。

台灣是高齡化社會的國家，隨著人口老化，身體器官也會跟著老化，尤其當家中長輩開始出現忘記關瓦斯、講過的事情完全想不起來，甚至是重複吃藥，等記憶力退化的表現時，這很可能是失智症的徵兆，若有疑似症狀該如何是好？

就醫診斷

首先，先安排長輩到神經內科或身心科，進行失智症的評估及鑑定，透過腦部電腦斷層、抽血及心理認知測驗，了解腦部目前的退化程度及排除假性失智的因素。

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安排『非藥物治療』的活動

全國各縣市衛生局積極佈建社區失智據點，服務極輕度及輕度失智的長輩，透過每天到據點參與認知延緩失能課程，例如園藝手做、懷舊治療、健口操、記憶訓練，透過固定作息與課程引導，刺激長輩的五感，減緩大腦退化速度。

或者，有些長輩習慣到文化健康站或巷弄長照站等其他活動場域，只要長者願意走出家門，都是值得被鼓勵與支持。

長照服務

許多失智長輩會開始合併失能的症狀，忘記或抗拒洗澡、煮飯忘記關瓦斯、藥物重複吃或忘記吃，這些生活自理都需要他人的協助，例如身體清潔、餐食照顧、到府督促藥物等等服務，聯繫長照服務專線1966，由居住地的衛生所會派長照專員到府評估，討論長輩目前適合使用的服務與額度。

日間照顧

中度失智長輩非常適合到日間照顧中心，白天由失智照顧團隊陪伴長者，透過規律的時間作息與課程安排，其中包含藥物督促及餐食準備，讓家屬可以有喘息的時間，更能讓有工作的家屬可以安心上班，長輩每天固定上下課，猶如『長者托兒所』，長輩可以返家睡覺，也減少住安養機構的遺棄感。

指紋捺印、失智手鍊、GPS

針對容易走失的長輩，並非限制長者出門，而是幫長者配置防走失設備，例如配配戴內建GPS手錶，連結家屬的手機APP，可以知道長輩的路線，另外，也可到警察局申請長輩指紋捺印，當長者走失時，又無法說出自己的個人資料時，透過指紋辨識，才有機會找到家屬。

失智家屬支持團體

照顧失智長輩是一條漫長且艱辛的過程，家屬是非常需要支持、傾聽與幫助，藉由同為失智家屬的經驗分享，可以讓家屬的情緒得到釋放與安慰，可與長輩住居所附近失智共照中心及社區失智據點聯繫，各個社區失智據點每年都有開辦數場家屬支持團體。

失智症是一個需要全人全方位照顧的疾病，並非單一資源可以協助，若是能多方資源的介入，是可以降低家屬照顧壓力及提升照顧品質，即使長輩罹患失智症仍然可以有尊嚴及高品質的邁向最後一哩路。

（文章來源：門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心 林家慧社會工作師）

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 真的失智怎麼辦？有哪些資源可以運用？



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