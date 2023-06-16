胡，怎麼說》藍當年堅持萊劑「零檢出」，現在幼童檢出巴比妥、BZD卻說「沒事就好」？

06160233首發06161134修訂

◎胡文輝

新北市吉的堡連鎖幼兒園（加盟店）爆發疑似餵幼童管制藥物案，侯市府螺絲鬆脫掉滿地，呆政府呆若木雞，拖延了二十多天，人民怒吼，才介入檢驗，家長莫不憂心忡忡、民怨如巨浪捲起，重擊藍軍總統提名人侯友宜選情，民調直直落，藍黨內部反侯派更趁機落井下石、蘊釀一場「換侯」政治風暴。

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這裡不談政治衝擊效應，這個案子關係下一代幼兒身體健康，關心重點也應在此。但是，請看藍軍是用什麼態度因應？用什麼嘴臉企圖掩蓋敷衍應付了事？

記得嗎？當年高唱萊劑（萊克多巴胺、瘦肉精）必須在美國豬肉中「零檢出」，否則蔡政府就「罪該萬死」、下台十次都不夠贖罪的藍軍那票人，包括朱立倫、楊志良、林為洲及眾藍委（他們還在立院議場丟豬腸豬肺豬肝豬內臟抗議）、藍嘴藍媒網紅等等等....，現在，對於幼童人體內竟然檢出巴比妥、苯二氮平（BZD）等被列為三級管制藥品、毒品的殘留，他們怎麼都無聲了、變啞了？

還是藍軍政媒嘴的雙重標準，就是他們都認為豬肉比人體重要?豬肉不能檢出，人體沒超量就可以了!!??

當年高唱萊劑（萊克多巴胺、瘦肉精）必須在美國豬肉中「零檢出」，否則蔡政府就罪該萬死、下台十次都不夠的藍軍那票人，現在，對於幼童人體內竟然檢出巴比妥、苯二氮平（BZD）等被列為三級管制藥品、毒品的殘留，他們怎麼都無聲了、變啞了？（資料照）

若依當年萊克多巴胺的同樣罵人標準，他們現在不是應該大罵侯市府，有政府等於沒政府、一拖再拖再延、檢驗太遲被疑有包庇等不可告人之事...，罪該萬萬死、下台百次都不夠贖罪的嗎？怎麼卻啞了?盲了?有的竟還無恥的護航侯友宜呢？

還有，那個把萊克多巴胺毒性錯誤的乘上1000倍，並在立院藍軍的公聽會上，假藉專家身分，大罵蔡政府，藍白立委名嘴網紅紛紛引用他的說法，用1000倍重量的惡言指責蔡政府的那個精神科醫師蘇偉碩呢？當年還為此上台反萊豬公投呢，現在怎麼沒聲音了？是不是上回自己錯了一千倍，卻拖了兩個多月才偷偷悄悄小小更正？這回就乾脆捂耳捂眼看不見侯市府的問題了，也看不見幼童被驗出毒與藥問題了，又是一個只看見豬肉看不見人體的偽專家?

原來他們當時聲稱反萊豬說是關心人民健康、為食安把關攏是假！否則，這回怎麼不大大大大的關心下一代健康呢？何況，萊克多巴胺是給豬吃的，檢驗的是豬肉裡的殘留量；但是，新北幼兒園餵藥案，巴比妥、苯二氮平（BZD）等被列為三級管制藥品、毒品，是在幼兒的身體內檢出殘留量，更值得大家一起關心。

圖為當年反萊豬的精神科醫師蘇偉碩。對於如今新北幼兒園爆出餵藥案，怎麼一點聲音也沒有了？（翻攝自中選會直播）

「侯市府深似海」，卻見，幼兒被延誤了最少二十多天以上才驗血，藥物及毒物大部分都代謝了，因此定性分析是陰性、但定量分析卻驗出多位幼兒體內有巴比妥微量殘留、之後又發現同家連鎖幼兒園幼兒，有1位的身上驗出微量BZD。只見新北侯市府官員，一看到「陰性」，就忙著說「還好幼兒身體沒事」、「沒事就好」，這是什麼瞎話，竟企圖如此引導結案。

侯友宜更拿陰性反擊指餵藥案是對手造謠、操作假消息的政治陰謀，還批政院打假辦公室都沒做事。但從他的反擊言語來看，他應該連陰性是什麼？都搞不清楚。侯團隊還以為恩恩案用這手法壓了下去，這次又可以故技重施嗎?

但是，隔了二十多天檢驗得到陰性，就以為從頭到尾、從古到今都沒事嗎？那三級毒品及管制藥品殘留量哪來的？這些本來都應該100%零檢出才對，為何卻驗出？新北官員還放話說什麼不排除環境背景、水體恐汙染等烏魯木齊的瘋話，意圖卸責。侯辦竟發聲明要求侯友宜的對手柯文哲、賴清德兩個「醫師」出來說清楚講明白，這出的是什麼卑劣的爛招呀？侯們知道毒理、藥理是一門專門學問，不是每個醫師都像蘇偉碩那樣信口開河的。侯辦叫柯、賴講話，以為反將一軍，其實是幫侯友宜討罵!

定性分析稱是陰性，但幼兒身上驗出微量BZD不用擔心嗎？不是應該要「零檢出」嗎？但侯友宜（左）卻拿這「陰性」反擊指餵藥案是造謠、操作假消息的政治陰謀，還批政院打假辦公室都沒做事。但從他的反擊言語來看，他應該連陰性是什麼？都搞不清楚。圖為侯友宜當年要求豬肉瘦肉精零驗出的照片！（資料照）

果然，政治狡獪猶勝侯友宜多多的柯文哲，隔空回話了，他稱：政治人物「首重誠實，寧可認錯，不可說謊！」這句話用來批判被認定為「不誠實」、「說謊成性」的柯文哲自己，也是剛剛好而已，不過，柯老二此時用來反擊侯老三，就是一記重拳，重擊了侯的重要部位！

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