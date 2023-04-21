胡，怎麼說》冷眼看三流政客在玩不三不四的小把戲

胡文輝

最近常見的是：三流政客在做四流之事，大玩不三不四的小把戲，再墮落就是下三濫了！

新北市土城區20日早上發生光天化日、當街當眾歹徒拿衝鋒槍開槍掃射51槍事件。（資料照／記者翻攝）

首先，要呼叫曾銘宗及國民黨團！快快開記者會嚴厲譴責新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安，要他們負起政治責任吧！否則，你們就認了自己就是不三不四的三、四流政客，再墮落就是...。

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新北市土城區20日早上發生光天化日、當街當眾歹徒拿衝鋒槍開槍掃射51槍事件。這是連兩天新北發生重大槍擊事件，兩天總共開了60多槍，台北市內湖區日前也發生歹徒當街連開15槍事件。

台北市內湖區日前也驚傳發生一起槍擊案，歹徒連開15槍事件。（資料照／記者翻攝）

就在一週前的本月12日，曾銘宗帶著國民黨團立委李維德、吳怡玎一字排開，開記者會大罵台南市曾發生的重大槍擊案，嚴辭譴責已卸任台南市長多年的副總統賴清德、現任市長黃偉哲，應負最大的政治責任。

槍彈橫飛、當街掃射，首善之都雙北，現在竟成「慶記雙都」，曾銘宗及國民黨團怎麼卻蒙上眼睛就以為看不見？捂上耳朵就以為聽不到呢？怎麼不見比照那天的規格，同樣譴責侯友宜、前任市長朱立倫、蔣萬安？難道子彈在國民黨的嘴裡會轉彎？子彈當然不會轉彎，是國民黨的嘴巴會扭曲事件、錯亂責任歸屬！

圖為國民黨團上週（12日）召開「誰縱容台南成為黑金故鄉！賴清德？黃偉哲？」記者會，總召曾銘宗主持、副書記長吳怡玎、立委李德維出席。（資料照）

昨天新北土城的衝鋒槍掃射事件，就在侯友宜市長前天傍晚出發訪新加坡之後，侯市長前腳才離開國境、幾個小時後轄區新北就發生重大槍擊案，若依曾銘宗等藍委的邏輯推想，那是故意讓侯市長剛剛好出國，有「不在場證明」，拿不在場證明來卸責嗎？尤其是出身警官、以治安自豪、把「好好做代誌」掛嘴邊的侯市長，自己在國內，卻發生重大槍擊案，不但會被打腫臉，更是情何以堪？至於他隔海演出動怒、在電視上秀出拿手機下令及指揮掃黑，不過是必要的政治秀吧 ！

其實，侯友宜在爭取藍軍徵召提名總統的主要競爭對手郭台銘，日前大張旗鼓、精心緊密、公關安排下，辦了一個不給記者直接提問的「記者會」，引發記者的抗議，在此就不再提了，不過，郭台銘那句：「給我30天，我給你台灣新藍圖.....」，他用這句話來搶藍軍唯一徵召，成功否，我沒意見，但這句話本身就是吹牛無誤，和一些詐騙用語相似度很高。

槍彈橫飛、當街掃射，首善之都雙北，現在竟成「慶記雙都」，曾銘宗及國民黨團怎麼卻蒙上眼睛就以為看不見？怎麼不見前幾日譴責前後任台南市長的規格，同樣也譴責侯友宜（右）、前任市長朱立倫、蔣萬安（左）？難道子彈在國民黨的嘴裡會轉彎？（報社合成／資料照，freepik.com）

有人說政治是高明的騙術，郭台銘前述的「給我30天...」那句話，可說差堪比擬。話說回來，所謂新藍圖，本來就是畫圖充飢、空中樓閣的東西，從連戰、馬英九、朱立倫、韓國瑜等代表藍軍選過總統的，那個不是畫了一大堆藍圖當大餅？落選的幾個不用說了，藍圖早丟到資源回收站，以當選兩屆的馬英九來看，你的633呢？藍圖說的好聽要捍衛中華民國呢？卻搞兩岸經濟統合到政治促統，把中華民國往中共的虎口送。

吹牛不犯罪，但政客靠吹牛搶大位，那就犯了欺騙選民罪嫌 ！幫吹牛不犯罪，但媒體幫吹牛者搶大位，那就犯了欺騙選民的共犯罪 ！「給我30天，我給你台灣新藍圖.....」，就是吹牛無誤。其實，牛皮一刺就破，藍圖不過是選後就作廢的東西 ！

再看藍綠各一場堪稱最激烈的初選內戰（都在各自的鐵票區開打）。綠營的「堅偉之戰」已分出勝負，堅勝偉敗。但是，不管堅偉（或被醜化稱為奸萎之戰）誰勝誰負，何有於綠哉？藍軍最激戰的「芯費之戰」，尚待最後決戰黨員投票，但是，不管芯費（或被揶揄為狼心狗肺之爭）誰勝誰負，何有於藍哉？

最後，看中共在全球各大國各大都市廣設「秘密警察站」，做監控、搞情報、甚至秘密計劃介入各國政局及操控選舉，策劃破壞反中、抗中人士的形象等，台灣雖目前尚未破獲中共秘警站，但除了遭共諜及第五縱隊滲透之外，台灣想必也不能倖免於中共秘警潛伏。

過去，國民黨政權告訴大家「匪諜就在你身邊」，現在，還要加「中共秘警就在你左右」，只是，在國共合作、兩岸一家親之下，匪諜、秘警豈不成了他們的同路人、國共一家親？假若真的那樣，那就不只是不三不四，而是下三濫了 ！

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