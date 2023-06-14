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健康醫療網》流鼻血「頭往後仰」是錯的！4種狀況應帶孩子就醫

不少家長都教孩子流鼻血時「頭往後仰」，不過醫師提醒，血水往喉嚨灌容易嗆到甚至暈倒！
健康醫療網

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2023/06/14 13:40

不少家長都教孩子流鼻血時「頭往後仰」，不過耳鼻喉科醫師張益豪在臉書提醒，血水往喉嚨灌容易嗆到甚至暈倒！正確為「頭往前傾」加壓才能止血。同時，若是出現4種狀況：流鼻血時間過長、出現合併症狀、總是同一個鼻道流鼻血、2歲以下，建議盡速帶就醫檢查。

張益豪說明，以前不少長輩教小孩流鼻血時「頭往後仰」，但經過研究證實是這樣的動作錯誤的，因為血水會往喉嚨灌，容易嗆到，尤其小朋友呼吸道比較窄，嗆到呼吸道有可能暈倒！

以前不少長輩教小孩流鼻血時「頭往後仰」，但經過研究證實是這樣的動作錯誤的，因為血水會往喉嚨灌，容易嗆到，尤其小朋友呼吸道比較窄，嗆到呼吸道有可能暈倒！（健康醫療網提供）

正確止鼻血法：

1.頭往前，姿勢要低

2.一般身上有傷口時會使用加壓止血法（用手按住），流鼻血也是一樣，用手按住鼻中膈兩側，加壓止血會逐漸形成血塊，10分鐘後再慢慢放開。

4種流鼻血狀況應警覺

1. 流鼻血的時間太長：

一般流鼻血的時間應該在5至10分鐘左右，如果超過這個時間，可能就是凝血功能出了問題。

2. 出現合併的症狀：

如果除了流鼻血以外，牙齦也容易流血，或是身上其他部位很容易出現瘀青，這便是凝血功能出現問題的徵兆。如果合併不明原因的發燒、體重下降或是盜汗的情況，可能也是出現疾病的徵兆。

3. 總是都是同一個鼻道流鼻血：

如果是結構異常、異物或是腫瘤引起的流鼻血，通常都會侷限於同一個鼻道。而摳鼻子或是過敏性鼻炎引起的流鼻血，兩邊鼻道都可能會發生。

4. 年紀在2歲以下：

流鼻血很少出現在2歲以下幼兒，這個年紀很少摳鼻子，也不是過敏性鼻炎好發的年紀，所以2歲以下出現反覆流鼻血的情況比較需要擔心。除了流血還有化膿！建議盡速就醫檢查。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 流鼻血「頭往後仰」是錯的！4種狀況應帶孩子就醫

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