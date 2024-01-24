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健康醫療網》流感就診略降別大意！寒流後疫情恐明顯上升 疾管署籲寒流來襲做好5措施

疾管署發言人羅一鈞近日表示，流感疫情目前呈現高原期，占比已經快和腺病毒打平，由於寒流來襲的關係，預估之後疫情會有明顯上升。
健康醫療網

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2024/01/24 10:39

根據疾管署資料顯示，今（2024）年第3週（1月14日至20日）門急診類流感就診人次為127,638人次。雖然就診人次較前一週略微下降，不過疾管署發言人羅一鈞表示，流感疫情目前呈現高原期，占比已經快和腺病毒打平，由於寒流來襲的關係，預估之後疫情會有明顯上升。

近日國內寒流來襲氣溫遽降，民眾更應留意呼吸道疾病的威脅。（https://www.freepik.com/）

流感佔比快與腺病毒打平　春節後恐超越再引一波流行

疾管署1月23日表示，近四週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（39.0%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒（8.6%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

羅一鈞提到，流感病毒占比已經快要跟腺病毒打平，目前流感疫情應該將會和先前預估一樣，在春節前一週（1月28至2月3日）達到高峰，預期春節後腺病毒會低於流感，不過會不會在春節後再引起一波小的流行，還需要再觀察。

北部20多歲男性染A流　併發肺炎、腦病變病逝

而且流感重症、死亡風險持續，民眾千萬不可輕忽。疾管署公布，上週（1月16日至22日）新增30例流感併發重症（5例A型H1N1、22例A型H3N2、3例B型），另新增5例死亡（4例A型H3N2、1例A型未分型）。

其中有一例較年輕的流感死亡個案，為北部20多歲男性，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身有癲癇病史，沒有接種過本季流感疫苗，根據其過往病例來看，個案平時偶爾會有咳嗽、流鼻水等症狀，去年12月下旬又開始有症狀另外還有發燒，幾天後家人發覺個案失去意識、沒有呼吸脈搏趕緊送醫急救。

急救後個案恢復生命徵象，經過檢查發現個案感染A型流感且已有雙側肺炎的情形，入院後也有出現癲癇症狀，轉至加護病房持續治療，不過住院期間意識一直沒有恢復，林詠青醫師提到，醫師研判可能是缺氧性腦病變，後來因為肺炎、呼吸衰竭情況持續，在住院4週後不幸病逝。

林詠青醫師呼籲，如果有呼吸困難、呼吸急促、發紺、缺氧、持續發燒、意識改變、血痰、胸痛、低血壓等症狀，都有可能是流感併發重症的早期危險徵兆，應盡速就醫配合醫師指示用藥，以降低併發重症、死亡風險。

寒流來襲防範呼吸道病毒　做好5大措施

特別在近日國內寒流來襲氣溫遽降，民眾更應留意呼吸道疾病的威脅。林詠青醫師提醒，除了做好保暖外，也應勤洗手、生病戴口罩遵守咳嗽禮節、盡快就醫落實不上班／上課在家休養等原則，當然最重要的就是接種疫苗預防，以在春節前即將到來的疫情高峰，獲得足夠保護力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 流感就診略降別大意！寒流後疫情恐明顯上升　疾管署籲寒流來襲做好5措施

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