健康醫療網》孩童抵抗力欠債！兒科教你如何延緩「免疫債」

社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一週的案例。

疫情解封後的「免疫債世代」，在兒童急診所見，是以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎，都在2022年底後同時流行。

社區各種病菌 造成頻繁發燒

彰基兒童醫院兒科急診醫師指出，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。流行性感冒進入流行期，若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症。呼吸道融合病毒首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發氣喘發作，造成呼吸窘迫，甚至需要住院治療。若家中三歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請儘速至急診就醫。

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此外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一。常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒五到七天不退。社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一週的案例。

避免免疫負債 注意發燒併發

彰基兒科急診主治醫師陳舜任表示，如果小朋友有食慾下降越來越明顯，活力在沒燒的時候也非常差，甚至有其他所謂的發燒危險徵兆，例如高燒超過41度、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重之類的狀況，就請家長還是到院檢查，確保小朋友的安全。勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債。

勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債。（https://www.freepik.com/）

出現這些症狀 應盡快就醫治療

請家長注意若小孩子有下列症狀就要到兒童急診就醫：體溫超過攝氏41度；年齡小於三個月；呼吸喘、呼吸困難或有明顯異音；持續腹痛、反覆嘔吐或腹瀉無法進食；出現痙攣、昏迷、意識不清、人格改變等狀況。簡而言之，若三歲以上兒童，暫時退燒後，可如往常對話、走路、喝水、進食，都可以先到診所就醫，反之若有任一項目顯著退步，加上活動力下降，就建議帶孩童來兒童急診檢查。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 孩童抵抗力欠債！兒科教你如何延緩「免疫債」

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