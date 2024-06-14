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健康醫療網》張學友染RSV演唱會緊急喊停 RSV疫苗會納公費接種嗎？疾管署回應！

呼吸道融合病毒（RSV）是一種具套膜的單股RNA病毒，疾管署發言人曾淑慧表示，各年齡層都有可能被RSV病毒感染，而嬰幼兒、65歲以上的年長者更是主要的高風險族群。
健康醫療網

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2024/06/14 14:45

「歌神」張學友日前來台開唱，卻因為感染呼吸道融合病毒（RSV）而緊急取消演唱會，讓許多歌迷感到相當可惜，同時也開始關注起RSV病毒，究竟感染後會造成哪些影響？民眾又該如何預防呢？

「歌神」張學友日前來台開唱，卻因為感染呼吸道融合病毒（RSV）而緊急取消演唱會，讓許多歌迷感到相當可惜。（資料照）

什麼是RSV病毒？　誰是高危險群？會有哪些症狀？

呼吸道融合病毒（RSV）是一種具套膜的單股RNA病毒，疾管署發言人曾淑慧表示，各年齡層都有可能被RSV病毒感染，而嬰幼兒、65歲以上的年長者更是主要的高風險族群。

RSV病毒主要有2個傳染途徑，第一，透過飛沫傳染，根據疾管署資料顯示，RSV病毒飛沫傳染距離約為直徑1公尺內，當分泌物接觸到眼結膜、鼻黏膜等就會產生感染；第二，透過接觸傳染，若分泌物汙染到周邊物體，手接觸到後又去摸眼睛、鼻子等處，就會感染RSV病毒。

而且感染RSV病毒之後並不會產生有效的終生免疫力，因此有可能會有重覆感染的情形發生。被RSV病毒感染後產生的症狀因人而異，有些人可能沒有明顯症狀，而常見症狀則包括鼻塞、咳嗽、發燒等，但嚴重可能會產生細支氣管炎、肺炎、呼吸衰竭等，需要進行治療。

RSV病毒如何預防感染？　有公費疫苗可以接種嗎？

由於RSV病毒本身的傳染途徑和其他呼吸道病毒傳染模式類似，因此曾淑慧發言人表示，主要的預防方式還是要做好手部衛生、呼吸道禮節等，而免疫能力較低下的族群也要避免前往較擁擠的公共場所。

目前，RSV病毒國內並沒有公費疫苗可以提供民眾接種預防感染，不過針對出生時妊娠週數33週以下的早產兒等高風險族群，健保有給付提供RSV單株抗體施打。

至於未來是否會將RSV疫苗納入健保給付公費施打呢？曾淑慧發言人表示，是不是要進一步納入公費疫苗施打，疾管署會去做相關評估，並提到預防接種諮詢小組（ACIP）進行討論。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 張學友染RSV演唱會緊急喊停 RSV疫苗會納公費接種嗎？疾管署回應！

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