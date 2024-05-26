健康醫療網》搭車遇砍人事件怎辦？辦案神手推「自保2工具」：就在身上

提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具可以自保的兩個工具，就是平常上班都會隨身攜帶的「背包」與「手機」。

曾偵辦「五億高中生」等重大刑案的辦案神手、現任台灣台中地方檢察署檢察官林彥良受衛生福利部臺中醫院邀請到院進行「廉政倫理」講習，由於正巧碰到台中捷運砍人案，他特別跟院內醫護行政人員分享「捷運自保兩工具」。

台中捷運自本月23日起，每班列車均配置兩名員警保障車廂安全。（警方提供）

搭乘大眾運輸工具 2樣工具可自保

講習前，林彥良特別提到日前發生震驚社會的中捷殺人案，強調十年前台北捷運有鄭捷，十年後台中捷運有洪姓兇嫌，難保日後不會出現第三起捷運殺人案，提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具可以自保的兩個工具，就是平常上班都會隨身攜帶的「背包」與「手機」。

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搭車將背包前背 保護自已重要部位

「大家都清楚心肺是最需要保護的器官，後面肌肉群都還好，所以不管是洪姓兇嫌或是鄭捷要捅要殺都要先保護前方。」林彥良檢察官分析搭車將背包前背，不但可節省搭車空間、避免被殺傷，保護敏感與重要部位還可避免一些性騷擾案發生。

車廂遇砍人事件 手機是最好的工具

另外，萬一搭乘捷運遭遇車廂砍人事件，林彥良也提醒，手邊硬的東西都要拿出來使用，最好的工具就是手機！大家現在人手一機，如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是很好可以保護自己的工具，他說看到中捷事件中「刺青哥」拳頭猛敲兇嫌的頭，如果用手機角邊ｋ兇嫌，兩下就夠了。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 搭車遇砍人事件怎辦？辦案神手推「自保2工具」：就在身上

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