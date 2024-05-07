健康醫療網》英王查爾斯回歸公職 抗癌3要素：治療、追蹤與親友支持

英國國王查爾斯三世確診癌症邁入第3個月，30日回歸王室公務行程，探訪癌症醫療中心，以表達對癌症研究的支持。

75歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）確診癌症邁入第3個月，對於公開病情以來收到的各界祝福深表感謝，並於30日回歸王室公務行程，探訪癌症醫療中心，以表達對癌症研究的支持。專家表示，現今治療癌症方式多元，由於抗癌相當耗費體力，後續照護追蹤與親友也同樣重要，呼籲及早發現及早治療，以提升預後。

抗癌後首場活動 探訪癌症中心

英王查爾斯三世今年1月接受攝護腺手術，2月宣布罹癌並隨即展開療程。根據《BBC》報導，查爾斯三世雖然延遲了公開行程，但在治療癌症的同時，他仍繼續執行國王的職責，包括處理文書工作和私人會議。

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英王查爾斯三世今年1月接受攝護腺手術，2月宣布罹癌並隨即展開療程。（美聯社）

白金漢宮於當地時間26日宣布，查爾斯三世的癌症病情略有起色，醫療團隊對於目前為止的治療進展感到非常滿意，國王現在可以重啟一些面向公眾的職責，30日預計造訪一間癌症醫療中心，以表達對癌症研究的支持。聲明中仍舊沒有公布查爾斯三世罹患何種癌症，但並非攝護腺癌。

查爾斯三世表示，非常高興能夠恢復面向公眾的職責，並感謝醫療團隊的專業知識與持續照護。

至於國王的癌症療程將持續多久？白金漢宮表示，現在談還為時過早。如果需要的話，行程將進行調整，「以盡量減少國王陛下持續康復的任何風險」，理論上不會參與所有夏季活動。而國王的日記也將被「仔細校準」，醫療團隊將密切協商，確保他獲得所需的所有治療。

及早發現癌症 有助獲得良好預後

專家表示，癌症治療有多種不同的形式，包括手術、化學治療和放射治療，用以切除或破壞癌細胞，臨床上也常使用合併治療。有些治療強度較大，需要多次赴醫院，而且可能有較多副作用，而有些治療形式則可以在居家進行。

後續照護與回診也非常重要，包括掃描和定期檢查。不同癌友的癌症療程從數週、數月到數年不等，以緩解癌症或幫助控制癌症進展、防止復發。癌友經過幾回合的療程後，免疫系統可能會暫時抑制，這也意味著感染風險可能增加。而癌症本身以及治療方法，也可能會導致癌友極度疲倦，而且一天中的情況可能會有所不同，每一天也可能不同，需要留意。

確診罹癌不僅影響健康，甚至社交、家庭與工作。為了兼顧癌症治療和日常生活責任，邁向正確的抗癌之路相當重要。情感支持也不可忽視，可與熟悉的伴侶或朋友談談，或是向醫生或專業護理師諮詢，另外病友團體也都可提供相關支援。

癌症多達2百多種 4大警訊要當心

專家表示，當身體特定部位的細胞不受控制的分裂時，就會發生癌症。如果不進行治療，這些癌細胞可能會擴散到身體的其他組織，侵犯到器官，稱為繼發性或轉移性癌症。

據英國國民健保署（NHS）資料指出，癌症有多達200多種不同類型，在英國最常見的癌症是乳癌、肺癌、攝護腺癌和腸癌。每種癌症都以特定的方式進行診斷和治療。任何人都可能罹患癌症，但年齡越大，罹患癌症的風險就越高，因為細胞損傷的時間更長。大多數癌症病例發生在50歲及以上的民眾中。

如果發現自己出現下述症狀，可能就是罹患癌症的警訊，遇到這些症狀不一定是癌症，但接受檢查至關重要，及早發現癌症可以使其更容易治療。

▲不明原因的出血或疼痛

▲異常腫塊或腫脹

▲不明原因的疲倦和體重減輕

▲持續咳嗽

參考資料：

https://www.bbc.com/news/health-68908029

https://www.bbc.com/news/health-68641710

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬外電報導 英王查爾斯回歸公職 抗癌3要素：治療、追蹤與親友支持

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