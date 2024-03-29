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健康醫療網》凱特王妃宣布罹癌！勇氣獲讚譽 什麼是預防性化療？

凱特王妃近日證實自己罹患癌症，目前正在接受「預防性化療」。專家表示，預防性化療是為了降低未來癌症復發的風險。至於患者需要多少藥量以及頻率，取決於癌症的類型及其生長方式。
健康醫療網

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2024/03/29 11:41

英國王室動向向來備受全球關注，前陣子王室成員的健康狀況相繼亮紅燈。近日威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）更證實自己罹患癌症，目前正在接受「預防性化療」。專家表示，預防性化療是為了降低未來癌症復發的風險。至於患者需要多少藥量以及頻率，取決於癌症的類型及其生長方式。

英國威爾斯王妃凱特日前透露自己正勇敢地接受癌症治療，她的健康獲得來自世界各地的大力支持和祈願祝福。（美聯社）

現年42歲的凱特王妃於影片聲明中坦言，罹癌令她「極為震驚」，希望外界在她接受化療期間給予「時間、空間和隱私」但她並未說明罹患哪種癌症。

凱特王妃表示：「1月份，我在倫敦接受了腹部大手術，當時我的病情被認為是非癌性的。」手術很成功。然而，手術後檢查卻發現患有癌症，她說：「我的醫療團隊隨後建議我接受一個預防性化療過程，我現在正處於治療的早期階段，這當然是個巨大的震撼。」並在視訊訊息中感謝一直在治療她的「出色的醫療團隊」。

凱特分享：「正如我跟孩子們說的那樣，我很好且每天都在變得更強健，專注於有助我身心康復的事情，威廉在我身邊也給我很大安慰和安心。」

王妃影片看這裡

王室保護罹病隱私

肯辛頓宮沒有透露她患有哪種癌症，發言人表示：「我們不會分享任何進一步的私人醫療信息。王妃和我們所有人一樣擁有醫療隱私權。」凱特王妃的醫師團表示，類似的診斷就像海嘯，第一個反應必須要是「採取保護措施」。

肯辛頓宮（Kensington Palace）於社群媒體發布凱特宣告罹癌的影片不久，75歲的查爾斯三世旋即表示，他為凱特坦承罹癌的勇氣感到驕傲；英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與美國白宮相繼致上祝福；英國各家報紙直接在頭版引述凱特的說法，並於內頁讚美她的勇氣。

醫生是如何發現癌症的？

凱特王妃1月份接受手術後，肯辛頓宮表示手術成功，醫生進行檢查顯示癌症已存在。通常手術期間切除下來的組織，會被送到實驗室進行分析並查看其中有哪些細胞。

凱特王妃起初接受的手術是在私人機構「倫敦診所」進行的。白金漢宮沒有透露她目前在哪裡接受治療。

什麼是預防性化療？

英國伯明罕大學結直腸外科醫生顧問安德魯貝格斯（ Andrew Beggs）表示，化療是殺死癌細胞藥物的總稱，可以透過滴注或藥丸形式給予，手術後進行預防性化療是為了降低未來癌症復發的風險。至於患者需要多少藥量以及頻率，取決於癌症的類型及其生長方式。

杜克大學癌症中心腫瘤內科醫師安德絲表示：「我們非常努力確保患者，在化療期間的症狀盡可能減少，我們希望患者在治療期間康復成長，有許多支持措施可以幫助緩解化療的副作用。」

癌症多達2百多種　4大警訊要當心

專家表示，當身體特定部位的細胞不受控制的分裂時，就會發生癌症。如果不進行治療，這些癌細胞可能會擴散到身體的其他組織，侵犯到器官，稱為繼發性或轉移性癌症。

據英國國民健保署（NHS）資料指出，癌症有多達200多種不同類型，在英國最常見的癌症是乳癌、肺癌、攝護腺癌和腸癌。每種癌症都以特定的方式進行診斷和治療。任何人都可能罹患癌症，但年齡越大，罹患癌症的風險就越高，因為細胞損傷的時間更長。大多數癌症病例發生在50歲及以上的民眾中。

如果發現自己出現下述症狀，可能就是罹患癌症的警訊，遇到這些症狀不一定是癌症，但接受檢查至關重要，及早發現癌症可以使其更容易治療。

不明原因的出血或疼痛

異常腫塊或腫脹

不明原因的疲倦和體重減輕

持續咳嗽

原文出處：What do we know about Kate's cancer diagnosis?

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬外電報導 凱特王妃宣布罹癌！勇氣獲讚譽　什麼是預防性化療？

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