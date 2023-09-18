健康醫療網》想知道未來會得什麼病？北榮破解「基因密碼」罹病前就可先遏阻疾病發生

預防疾病不再只能靠飲食及運動兩種方式，臺北榮總提出「全基因精準預防醫學」概念，以「精準-預防-個人化」新主張，建構新健康公式。

多運動、注意飲食才能預防疾病發生，這是許多人都知道的事，然而有時即使有良好的飲食、運動習慣仍無法避免疾病的發生。北榮婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，這是因為缺少個人化資訊，若在疾病發生前經過全基因檢測，量身訂做個人化健康計畫，或許就能預防這些疾病風險。

抽血2c.c.全基因檢測 就可預測未來疾病風險

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人的身體是由基因構成的，基因密碼的變化會決定一個人的身體特性。張家銘主任表示，人體健康的關鍵就在基因體，每個人的身體特性及容易罹患的疾病都不同，而基因體中的資訊記錄了個人化健康照護關鍵訊息。

因此，經由全基因檢測與巨量基因資料庫比對，就可以了解基因中隱藏的個人化訊息。張家銘主任說明，透過抽取2C.C.的血液、口腔棉棒取得細胞等方式就可進行全基因檢測，將2萬多對基因密碼列出進行單基因分析、多基因分析。

張家銘主任說明，透過抽取2C.C.的血液、口腔棉棒取得細胞等方式就可進行全基因檢測，將2萬多對基因密碼列出進行單基因分析、多基因分析。（https://www.freepik.com/）

張家銘主任表示，透過全基因檢測可以預測各種疾病風險，了解病人過去、未來為什麼會患有某些疾病，或是預測未來可能會罹患哪些疾病，並透過精準個人化計畫預防疾病發生，而且疾病公式是「先天基因傾向+後天因素=疾病」，因此透過基因檢測了解生病原因後，才可知道如何精準處理或預防。

2／3疾病都可檢測基因資訊 建構健康新公式

根據北榮資料顯示，目前已有超過500人於北榮接受全基因精準預防醫學服務，檢測族群大部分是健康的正常人，或是有家族病史，希望藉由解開全部基因，了解自身身體特性，找到個人化精準健康的方向，另外也有曾經生過病或是罹病中的病人，希望透過精準醫療找出致病基因。

北榮婦女醫學部陳怡仁主任表示，目前有三分之二的疾病都可以透過基因檢測找到相對應的基因資訊，可以早期偵測失智、心血管疾病、癌症等，現在除了飲食、運動外，透過基因檢測量身訂做健康計畫，能讓人民更加健康。

而張家銘主任也提到，生病才來治療事後端醫療的部分，但現在有基因檢測，可以做到前端醫療，在疾病出現前就透過生活習慣、行為改變等加以遏阻，現在醫療要「精準-預防-個人化」，而健康也有新公式「分析基因體質+調整後天因素+加強身體檢查=精準預防疾病」，相信精準醫療將會成為未來發展主軸。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 想知道未來會得什麼病？北榮破解「基因密碼」罹病前就可先遏阻疾病發生

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