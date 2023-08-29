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健康醫療網》平均每4分19秒就有1人罹癌！5癌篩檢早期發現存活率最高逾9成

國健署署長吳昭軍提醒，民眾應養成定期接受癌症篩檢的好習慣，一起為自己、家人的健康把關，若篩檢結果異常，也應遵循醫囑儘速做進一步的確認診斷。
健康醫療網

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2023/08/29 10:58

根據國健署109年癌症登記資料顯示，新發生癌症人數為12萬1,979人，平均每4分19秒就有1人罹癌。國健署表示，符合資格者定期「五癌篩檢」比「疑似罹癌才篩檢」有較高的存活率，呼籲民眾應定期接受癌症篩檢，早期發現早期治療。

國健署表示，符合資格者定期「五癌篩檢」比「疑似罹癌才篩檢」有較高的存活率，呼籲民眾應定期接受癌症篩檢，早期發現早期治療。（https://www.freepik.com/）

5癌早期存活率高　但早期症狀不明顯應定期篩檢

國健署105年至109年癌症登記資料顯示，大腸癌、子宮頸癌、肺癌早期（0+1）期的5年存活率皆超過9成；口腔癌早期（0+1）期的5年存活率約7至8成以上；女性乳癌早期（0+1）期5年存活率更接近100%，而乳癌第4期5年存活率則跌至約3成6，顯示及早確診、治療的重要性。

不過，癌症初期通常無明顯症狀，若未定期接受癌症篩檢，等到症狀出現才就醫，通常都已是預後較差、較難治療的晚期癌症，治療方式較複雜，而且治療選擇可能也較早期癌症少，不但治療時間更長、需花費更多的醫療費用，存活率也大幅下降。

因此，國健署呼籲，民眾應藉由定期癌症篩檢，及時發現癌前病變或早期癌症，把握治療黃金期，目前國健署依據國際實證及我國流病資料，提供「五癌篩檢」服務：

1. 子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每年補助1次子宮頸抹片檢查，建議每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

2. 乳癌篩檢：45歲至69歲婦女、40歲至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

3. 大腸癌篩檢：50歲至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

4. 口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

5. 肺癌：

♦ 具肺癌家族史：50歲至74歲男性或45歲至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

♦ 重度吸菸史：50歲至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

國健署署長吳昭軍提醒，民眾應養成定期接受癌症篩檢的好習慣，一起為自己、家人的健康把關，若篩檢結果異常，也應遵循醫囑儘速做進一步的確認診斷。

篩檢異常將進一步安排診斷　可用APP、網站查詢資訊

此外，國健署已於112年6月起與健保署共同推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，建立篩檢、追蹤到確診的完整機制，透過醫療院所共同合作，針對五癌篩檢疑似異常的民眾，進行健康指導、說明後續檢查相關注意事項，協助安排進一步就醫診斷，以達早發現早治療，及早阻斷疾病恢復健康的目標。

國健署表示，民眾也可透過「健保快易通APP」點選「健康存摺」的貼心提醒功能，確認自己下次建議檢查日期，或攜帶健保卡到附近醫療院所或衛生局所洽詢，也可利用「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）」查詢附近的篩檢活動或醫療院所資訊。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 平均每4分19秒就有1人罹癌！5癌篩檢早期發現存活率最高逾9成

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