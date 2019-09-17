照護線上》頭號癌症殺手 – 肺癌（懶人包）

所謂的頭號殺手，就是暗中潛入，不造成一點聲響的，肺癌就是，在疾病早期很可能完全不會造成不舒服，沒有任何症狀。

◎劉育志 醫師

雖然女性發生率最高的癌症是乳癌，男性則是大腸癌，但肺癌才是造成男女雙方死亡率最高的癌症，可說是頭號癌症殺手。

大家一定很好奇，如果肺癌是癌症第一殺手，那我們要如何早早知道自己是否有罹患肺癌的症狀呢？

答案是，很困難啊！

所謂的第一殺手，就是暗中潛入，不造成一點聲響的，肺癌也是，在疾病早期很可能完全不會造成不舒服，沒有任何症狀。

當肺癌愈來愈嚴重時，患者可能會有疲憊、久咳不癒、喘不過氣、胸痛等症狀。

更嚴重的時候，可能會跑出咳血、聲音沙啞等症狀，胸部、肩膀、骨頭可能會疼痛，肺部也更容易反覆感染。因此，如果你是有抽菸習慣的人，且年紀超過五十歲，可考慮定期自費電腦斷層檢查，及早找出肺癌並治療。

肺癌的頭號危險因子就是吸菸。如果你不抽菸，但在家或工作時常吸到二手菸，同樣也會提高你罹患肺癌的機率。若你不抽菸，但選擇了會抽菸的伴侶，那你罹患肺癌的機會就比選擇不抽菸伴侶的人還來得高。

在工作中經常暴露石綿或氡氣等物質會提高肺癌的機會。家族史（父母、手足、及小孩曾罹患肺癌）及愈來愈嚴重的空氣汙染也是會增加肺癌機率。

抽菸是肺癌的頭號危險因子，只有菸癮愈重，有菸癮的時間愈長，罹患肺癌的機會就愈高，但這究竟是為什麼？

香菸裡面包含許多致癌物質的成分，因此會傷害呼吸道自我防禦的功能，呼吸道纖毛不再掃除毒素、細菌、或病毒，加快致癌物在肺部累積的速度。

關於香菸，還有一些迷思及傳說。

有人認為吸淡菸就比較不危險，但研究認為帶有薄荷醇的淡菸會有種涼爽感，抽菸者反而會吸的更深更多，也更難戒掉，是無法降低罹肺癌的機率的。

抽法不同，會有不同的結果嗎？其實抽菸斗、抽雪茄與吸香菸一樣，致癌物質會長驅直入，都會增加罹患口腔癌、食道癌、及肺癌的機會，沒有哪一種比較好。

常有患者想：「反正我也罹患肺癌了，戒菸也來不及了！改變不了什麼了吧！」

其實不然。無論何時你決定開始戒菸，並真正實行，都是對健康有利的。戒菸會讓人的循環系統及呼吸狀況變好，患者經歷肺癌手術後的復原狀況就會較好，治療副作用變少，而且還能減少將來罹患第二種癌症的機會。

戒菸好處多多，請別猶豫了，趕快轉發給有菸癮的朋友知道吧！（成功戒菸有方法，讓醫師來幫助你）

本文經授權轉載自照護線上 頭號癌症殺手 – 肺癌（懶人包）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法