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健康醫療網》靠深偽仿聲與亡夫續前緣「AI觀落陰」究竟是利是弊？

生成式人工智慧工具使用演算法創建文字、視訊、音訊和程式碼，深偽技術（Deepfake）高度逼真的人工生成影像和聲音造假影片，可以學習像已逝親人一樣回答問題。
健康醫療網

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2024/06/04 14:49

想一解喪親之苦，古有觀落陰，今有AI人工智慧。自從人工智慧聊天機器人問世以來，不僅可讓用戶創建頭像，並且能模仿已逝親人生前講話的習慣與聲音，活靈活現。專家指出，「AI觀落陰」有商業道德與隱私政策問題，甚至觸及道德底線，「這是一種借助人工智慧炒作的賺錢方式」；但也有一些遭逢喪偶的民眾得以尋求慰藉，引發各界議論。

AI模擬亡夫嗓音　排解悲傷寂寞

根據《CNN》報導，25歲的美國婦女安娜舒爾茨（Ana Schultz）與2個年幼的孩子共同生活，她思念2023年去世的丈夫凱爾 （Kyle），透過社交平台Snapchat的聊天機器人My AI，和虛擬丈夫聊聊晚餐要做什麼料理，讓她感到丈夫仍然在身邊。

38歲的廣播媒體人丹妮爾雅各布森（Danielle Jacobson），約7個月前失去丈夫菲爾，開始使用ChatGPT的語音功能，創造一個「AI男友－柯爾」，在每日辛苦工作後的晚餐時段談心，柯爾會建議她小酌或看個電影，「我只是想找個人談談，科爾本質上是因為孤獨而誕生的。」她表示：「現在這是一個有趣的消遣，但我知道這不是真實的，也不是永遠的。」

美國25歲婦女因思念2023年去世的丈夫，透過社交平台的聊天機器人，和虛擬丈夫聊聊晚餐要做什麼料理，讓她感到丈夫仍然在身邊。圖為示意圖。（https://www.freepik.com/）

古有觀落陰　今有AI深偽仿聲

幾個世紀以來，人們一直希望與已故親人重新聯繫，包括拜訪法師、靈媒、通靈師等等。

現今，生成式人工智慧工具使用演算法創建文字、視訊、音訊和程式碼，深偽技術（Deepfake）高度逼真的人工生成影像和聲音造假影片，可以學習像已逝親人一樣回答問題。

ChatGPT在2023年9月推出語音對話功能，想要模擬已故親人的語氣和個性，向系統提供的資料越多，結果就越準確。ChatGPT回答：「雖然我無法複製您的配偶或重現他的確切個性，但我可以嘗試採用一種對話風格或語氣來幫助您。如果您分享有關他如何說話、他的興趣或口頭禪的詳細信息，我可以嘗試將這些元素納入我們的對話中。」

科技巨擘、新創公司拓展新領域

新創公司近年挑戰拓展此領域，2019年成立的人工智慧應用程式HereAfter AI，提供用戶創建已逝親人的頭像，並學習其生前的訪談特徵，就用戶的問題給予回應；另一個AI影片平台StoryFile提供由人工智慧打造的對話影片。

2017年推出的聊天機器人伴侶Replika鼓勵用戶交友，讓用戶可以發送簡訊或呼叫個人化人工智慧頭像，並在iOS應用程式商店頁面稱，用戶與它互動的次數越多，它就越能發展出自己的個性、記憶，並且「成長為一台如此美麗的機器，以至於靈魂願意居住在其中」。

科技巨擘也嘗試類似的技術，2022年6月，亞馬遜宣布更新智能家居語音平台Alexa系統，用以模仿任何聲音，並在年度會議「re: MARS」期間播放影片，示範Alexa用祖母的聲音為孫子朗讀故事。亞馬遜高級副總裁Rohit Prasad表示，新系統能夠從不到1分鐘的音訊中收集足夠的語音數據，讓個性化成為可能，「雖然人工智慧無法消除失去親人的痛苦，但可以讓他們的記憶存留更久。」

近年來，人工智慧再現人聲的技術也日益進步，例如電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中的演員方基默（Val Kilmer）因喉癌失聲後，他的聲音就是由人工智慧打造的。

說你沒說的話、做你沒做的事

一位49歲阿拉巴馬州的IT業人士，透過語音複製公司ElevenLabs的技術，模擬已逝父親的聲音。這位男子使用一段父親生前3分鐘的影片，複製聲音，並將文字轉換為語音。該男子認為結果極為準確，能夠捕捉到聲音中的細微差別、音色和節奏，「我在整個聲音複製過程中猶豫不決，擔心它跨越了道德底線，但經過諸多思考後，我認為這是以一種獨特的方式保存我父親記憶的方式。」

不過，ElevenLabs雖聲稱致力於防止音頻人工智慧工具的濫用，卻因深偽美國總統拜登之聲音干擾大選，在全美引發爭議。

美國戴維森學院數位研究教授馬克薩普（Mark Sample）教授一門名為「數位時代的死亡」課程，他表示：「這是一種借助人工智慧炒作帶來的新鮮事物，廠商覺得能夠賺錢。」而且，人工智慧模型仍然缺乏人類對話的獨特性。

他示警：「絕對不要上傳任何你不想讓全世界看到的個人訊息。」模擬已逝親人說出他們以前從未說過的話，是一條模糊的界線，「重播親人的語音信息是一回事，但說出從未說過的話則是另一回事。」

商業道德與隱私政策受質疑

AI產業面臨錯誤訊息、隱私與道德等多種質疑，許多人工智慧平台的線上隱私政策宣稱「不會向第三方出售數據」，但目前尚未知這些公司會如何處理資料庫數據。深偽技術衝擊現有熟悉的安全和信任機制，讓已逝親人表達或做出他們在生前從未說過或做過的事情，這引發了道德疑慮。而且，這對於在世親人走出悲傷，究竟有利還是有弊？

Replika在商業道德政策頁面稱，該公司使用整個網路的數據來訓練模型，包括大量書面文本，例如X（前身Twitter）或Reddit等平台，並使用各種方法來減少有害信息，包括透過群眾外包（Crowdsourcing）和分類演算法（classification algorithms）過濾掉無用和有害的數據，以確保用戶的安全。

另一個疑慮是，使用AI觀落陰能否認清現實、走出悲傷？亞利桑那大學臨床心理學和精神病學教授瑪麗弗朗西斯奧康納（Mary-Frances O’Connor）表示，利用人工智慧調適悲傷有利有弊。

「當我們與愛人展開關係，大腦會進行記憶編碼，『我將永遠在你身邊，希望你也永遠在我身邊』，但當他們死後，我們的大腦必須認知到這個人不會再回來了。」由於大腦難以處理這一點，人們需要耗費很長一段時間，才能真正理解愛人已經消失，這就是人工智慧技術介入之處。特別是處於悲傷的早期階段，人會試圖尋求任何方式的安慰，「創造一個化身來維持對已逝愛人的記憶，可能會起到療癒作用。」

但她指出，人類與親密愛人的健康關係，應該是建立在真實的基礎上，創建虛擬愛人違反了這一點。

走出喪偶之痛　不只AI觀落陰

AI觀落陰並非適合所有人，舊金山軟體工程師比爾阿布尼 （Bill Abney）於 2022年5月失去了未婚妻，他強調自己永遠不會考慮透過人工智慧重現愛人的倩影，「我的未婚妻是一位詩人，我永遠不會把她的話輸入自動抄襲機器，這是對她的不尊重。她無法被取代，也無法被重新創造。」比爾表示，好在自己手邊仍保留未婚妻唱歌和演講的錄音，「我絕對不想聽到她的聲音是從冒充她的機器人中發出的。」

有些人則透過其他方式與已故愛人互動，加拿大心理學家喬迪斯皮格爾（Jodi Spiegel）2021年4月痛失丈夫，她便在電玩遊戲《模擬市民》中創造了小倆口角色，「當我度過了非常糟糕的一天時，我會去模擬市民裡跳舞，老公在旁邊彈吉他。」她還會在遊戲中與模擬丈夫一起露營、海灘旅行，甚至有親密行為，「這很療癒，我非常懷念和我老公一起出去玩的日子，感覺就像是一種聯繫。」

原文出處：When grief and AI collide: These people are communicating with the dead

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬外電報導 靠深偽仿聲與亡夫續前緣「AI觀落陰」究竟是利是弊？

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