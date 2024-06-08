晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》端午吃粽熱量高、腹痛找上門 「粽」合考量３點注意

1顆傳統肉粽熱量約500大卡，1顆豆沙粽也有380大卡，因此食用上要留意不要過量食用、減少沾醬、以全穀雜糧替代糯米、搭配蔬果纖維一起食用，促進腸胃道消化。
健康醫療網

健康醫療網

2024/06/08 09:00

粽子是端午節不可或缺的美食，來一顆粽子香噴噴，後面好幾天都出現在飯桌上，厭倦了就放入冷凍庫裡封印到過年。

食藥署提醒，包粽食材選購要注意，原料要完整包裝且標示清楚，若是購買散裝的南北貨，要進一步檢查外觀、顏色、氣味；料理前，雙手及乾貨食材都要清洗乾淨。另外，粽子包好後應充分加熱，並趁新鮮食用；若需儲存超過1天以上，建議以冷凍保存，但也仍應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。

提醒您粽子熱量高、不易消化，切勿食用過多，仍應均衡飲食！

然而粽子到底怎麼吃？該吃多少剛剛好？其實除了傳統注意事項外，近年也有許多人發表食材的替代方案，不丟失南北各自傳統味的前提下，可以解決以往高熱量、高脂肪和高糖分等問題，好吃又健康。

1顆傳統肉粽熱量約500大卡，1顆豆沙粽也有380大卡，因此食用上要留意不要過量食用、減少沾醬、以全穀雜糧替代糯米、搭配蔬果纖維一起食用，促進腸胃道消化。

提醒您粽子熱量高、不易消化，切勿食用過多！（資料照／台北慈濟醫院提供）

一、健康食材替代方案

1. 糯米替代品：紫米、五穀米、糙米代替糯米，增加纖維攝取，幫助消化。

2. 低脂肉類：用雞胸肉、魚肉等低脂肉類取代傳統的肥豬肉，減少脂肪攝取。

3. 少糖餡料：甜粽中可以用低糖紅豆沙、無糖綠豆蓉等低糖餡料代替高糖食材。

4. 天然調味料：用天然香料和香草代替過多的鹽和醬油，減少鹽分攝取。

5. 加入蔬菜：在粽子中加入香菇、胡蘿蔔等蔬菜，增加營養均衡，提升纖維攝取。

二、傳統粽子常見問題

1. 熱量過高：通常使用糯米、豬肉、鹹蛋黃等高熱量食材，容易導致攝取過多熱量。

2. 脂肪含量高：粽子中的肥肉和油脂含量高，增加膽固醇和心血管疾病風險。

3. 糖分過多：甜粽子常加入大量紅豆沙、蜜棗等高糖分食材，對血糖控制不利。

4. 鹽分超標：鹹味粽子使用大量鹽醃製食材，過多的鹽分攝取對腎臟和血壓有負面影響。

5. 難以消化：糯米難消化，可能引起腸胃不適，尤其是腸胃功能較弱的人群。

高血壓、高膽固醇或有心血管疾病的人，建議避免食用鹹蛋黃、五花肉等飽含脂肪與膽固醇都很高的食材，並減少使用鈉含量較高的沾醬。

三、吃粽過量常見症狀

1. 消化不良：過量食用粽子常引起腹脹、胃酸逆流等消化不良症狀，如果腹痛嚴重，建議前往就近醫療院所腸胃科就診。

2. 血糖波動：糖尿病患者食用過多甜粽可能導致血糖波動，加重病情。

3. 高血壓風險：鹽分高的粽子增加高血壓風險，對心血管健康不利。

4. 體重增加：高熱量粽子容易導致體重增加，過量攝取可能引發肥胖相關疾病。

5. 膽固醇升高：高脂肪粽子增加血液膽固醇含量，增加心臟病和中風風險，心血管疾病患者或年長者建議少吃。

如果出現持續性的腹脹、胃痛或胃酸逆流，應該到附近醫院就診腸胃科提供醫療建議，不要立即躺下，保持站姿或坐姿，避免再飲食或喝水增加腹壓，每次食用粽子的份量不宜過多，建議控制份量，一餐只食用一個粽子，避免過量，搭配均衡飲食，搭配清淡蔬菜湯或沙拉，減少油脂和熱量攝取。

注意「粽」觀全局，連假最重要的是身體健健康康，讓美食點綴佳節，選擇合適的食材和烹調方法，適量食用，才能既享受美食，又維持健康。

衛生福利部食品藥物管理署資料來源：https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t622890

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 端午吃粽熱量高、腹痛找上門 「粽」合考量３點注意

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書