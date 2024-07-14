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健康醫療網》登革熱境外移入病例上升！疾管署籲「到這幾處旅遊」務必做好防蚊措施

疾管署指出，鄰近之東南亞國家登革熱疫情多較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例。
健康醫療網

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2024/07/14 14:31

國內上週（7/2-7/8）無新增登革熱本土病例，今（2024）年截至7/8累計166例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計2例），病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另上週新增6例境外移入病例，感染國家分別為印尼（3例）、菲律賓、新加坡及泰國（各1例），今年累計119例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於5-68例），感染地以東南亞國家為主，以印尼61例為多，其次為馬來西亞18例及泰國10例，境外移入風險持續。

今年累計119例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於5-68例），感染地以東南亞國家為主，以印尼61例為多，其次為馬來西亞18例及泰國10例，境外移入風險持續。（資料照）

東南亞國家登革熱嚴峻　我國境外移入病例增加

疾管署指出，鄰近之東南亞國家登革熱疫情多較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼、馬來西亞、柬埔寨、寮國及泰國疫情上升，越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近1,025萬例，以南美洲巴西近865萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

做好這些防蚊措施　出現疑似感染症狀就醫

疾管署表示，暑假期間民眾前往登革熱流行地區時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會。

而返國入境時若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如有登革熱疑似症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，並主動告知醫師旅遊史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

午後雷陣雨莫忘清掃　避免病媒蚊孳生

疾管署提醒，目前雖無本土病例發生，但不可掉以輕心，近期各地常有午後雷陣雨，呼籲民眾雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，落實「巡、倒、清、刷」，將積水清除，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置，減少病媒蚊孳生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 登革熱境外移入病例上升！疾管署籲「到這幾處旅遊」務必做好防蚊措施

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