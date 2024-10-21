自由開講》季節交替 敏感疼痛

◎謝欣洲

中秋節過後，隨著季節變化，身體經常會這痛那痛，痠痛還會到處跑，這是許多中老年人都持續有的困擾。

到底這種因環境變化而有的痠痛是怎麼形成？又該如何處理改善？

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難道下半輩子只能認命無奈地繼續忍受？隨著治療學的研究突破，治療師們已明確理解這痠痛的原因，並執行與之相對應的能有效改善甚至消除的療程。

隨著季節變化，身體經常會這痛那痛，痠痛還會到處跑，這是許多中老年人都持續有的困擾。（freepik.com）

痛的特性，可分為兩大類：一化學性，二物理性，這痠痛就是屬物理性疼痛，力學引起的機械性疼痛，凡身體骨骼以外的軟組織包含肌肉、肌腱、韌帶、筋膜和關節囊，只要組織纖維的3D立體結構處於緊繃、僵硬、沾黏或縮短狀況之下，這時再來個力學效應：扯它、拉它、壓它抑或是扭它皆會造成痠痛，一旦停止被扯、被拉、被壓或被扭，痛感就減輕甚至消失，所以外部的環境因素：溫度與濕度就促成了關鍵力學效應，因為低溫與潮溼會影響軟組織微血管的血液循環，同時降低了軟組織細胞的新陳代謝，於是前述的力學效應就發生了，軟組織的纖維（膠原蛋白、彈力蛋白）因季節變化而緊繃，僵硬，一旦刺激了周遭的機械性感覺接受器，身體各部位就會感到不同程度的痠痛，甚至引起遠方同一筋膜線上原已較緊較短甚至有疤痕組織的舊傷沾黏區域也一起痠痛。

針對「機械性疼痛」，目前臨床治療除了西醫可提供已去除酸性的高單位維他命C，中醫處方活血化瘀用藥，最能有效改善軟組織纖維品質降低疼痛程度的是漸被成熟採用的「精準力學療法」，（包含物理治療師常用的撥筋與搓膜與關節鬆動術），運動防護的貼紮輔助，這些保健手法看似容易DIY，但是關鍵功力仍在於施術者專業上是否熟稔解剖生理學與掌握治療參數的經驗值，以免適得其反，甚至失去對健康舒適生活品質的盼望。

如果您正是被這因季節變化所造成的痠痛困擾，建議立即就診，先排除高風險因素，再由口碑良好的治療師服務您，恢復四季如春，身心愉快！

（作者為中華民國脊椎矯正學會榮譽理事長）

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